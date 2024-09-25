Десятки природных пожаров обнаружили на Ставрополье за сутки

Ставропольский край столкнулся с множеством пожаров за последние сутки – всего 24 возгорания, один из которых случился на горе Машук в Пятигорске. Их оперативно локализовали.

За одни сутки на Ставрополье произошло 24 природных возгорания, рассказали в местном МЧС.

«Потушено 22 природных пожара, всего произошло 24 возгорания»

- МЧС России по Ставропольскому краю

Пожары зафиксировали в Кочубеевском, Шпаковском и Новоселицком округах. Во всех случаях горела сухая растительность около населенных пунктов. Площадь возгорания не превышала 2 га.

Также очередной пожар случился в Пятигорске около горы Машук. Специалисты из МЧС зафиксировали 3 очага возгорания на площади в 500 кв м. Это уже шестое воспламенение на Машуке с начала августа.

В крае продолжает держаться высокая пожароопасность.