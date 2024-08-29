Вестник Кавказа

На горе Машук снова горит сухая трава

Вид на Пятигорск
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Сегодня вечером у подножия горы Машук на Ставрополье сразу в трех местах загорелась сухая трава – это уже второй только в сентябре пожар на горе, расположенной в окрестностях Пятигорска.

Три очага возгорания сухой растительности тушат у горы Машук в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

"Подножие горы Машук, горение сухой растительности. Три очага. По площади, предварительно, 1 очаг - 200 кв м, 2 очаг - 70 метров по фронту, 3 очаг - 150 метров по фронту. В настоящее время пожар локализован на площади 500 кв м"

- МЧС Ставрополья

На месте пожара работают подразделения огнеборцев МЧС региона, передает "Интерфакс".

Напомним, это второй за сентябрь пожар на горе – 10 сентября в Пятигорске тоже загорелся южный склон горы Машук. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

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