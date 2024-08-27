Сухая трава горела дважды за сутки на Ставрополье

Сотрудники МЧС справили с двумя возгораниями сухостоя на Ставрополье за последние 24 часа. Пожары возникли в Кочубеевском районе и в Пятигорске на горе Машку.

Два возгорания потушили пожарные за последние сутки на Ставрополье. Один возник в Пятигорске, другой в Кочубеевском районе, рассказали в местном отделении МЧС.

Пожар в Кочубеевском районе

Сухая трава воспламенилась на склоне горы Стрижамент.

"Было зафиксировано горение сухой растительности на горе Стрижамент в Кочубеевском округе. Пожарные по точным координатам прибыли на место возгорания и ликвидировали огонь на площади 5 га"

- МЧС России по Ставрополью

Пожар в Пятигорске

В Пятигорске загорелась гора Машук. Это уже третий пожар на ее склоне за август. Местный житель увидел, что пламя появилось на сухостое, и позвонил в МЧС. К их приезду огонь разросся до 100 кв м, однако они оперативно с ним справились.