Вестник Кавказа

Лесные пожары будут угрожать Ставрополью два дня

Лесные пожары будут угрожать Ставрополью два дня
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Чрезвычайная пожароопасность ожидается 29 и 30 августа в Ставропольском крае. Угроза ландшафтных возгораний распространяется на северную часть региона

Согласно информации экстренных ведомств, на территории Ставрополья ожидается повышенная пожароопасность 29 и 30 августа текущего года, особенно в северной части региона. Это вызвано комбинацией нескольких факторов, таких как высокая температура, сильный ветер и низкая влажность воздуха.

«Запрещается: использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора на придомовых территориях частных жилых домов и СНТ»

– ПАСС СК

Особое внимание стоит уделить осторожности при использовании открытого огня в лесных массивах и на полях, а также при выбросе окурков из автомобилей. Небрежность в подобных делах может привести к катастрофическим последствиям, уничтожению природных ресурсов и жилых домов. Поэтому необходимо соблюдать все меры предосторожности и соблюдать запреты на жжение мусора на открытом воздухе.

В случае возникновения пожара важно немедленно сообщить об этом экстренным службам и начать эвакуацию жителей в зоне риска.

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