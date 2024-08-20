Лесной пожар под Феодосией остановлен

Крымским огнеборцам на четвертый день все же удалось остановить распространение лесного пожара в районе горно-лесной местности Тепе-Оба под Феодосией – его локализовали на площади в 150 га.

Лесной пожар в районе Тепе-Оба под Феодосией в Крыму загнан в ловушку – огнеборцы локализовали его на 150 гектарах, сообщает МЧС России.

"Лесной пожар в районе Тепе-Оба локализован на 150 гектаров"

- МЧС Крыма

Низовой пожар вспыхнул под Феодосией вечером в воскресенье, 25 августа, на полщади 45 га – на его тушение сразу бросили значительные силы – 166 огнеборцев и 44 единицы техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России, однако битва со стихией оказалась очень сложной – борьбе с огнем мешали сложный рельеф местности и сильный ветер, всякий раз раздувавший огонь.

Впоследствии группировку нарастили до 480 человек, которым было придано более 100 единиц техники, на помощь пожарным пришли лесники и волонтеры, однако на то, чтобы остановить распространение огня, потребовалось четыре дня.

Сейчас огнеборцы проливают оставшиеся очаги возгорания, чтобы гарантированно пресечь возможное возобновление горения, на это уйдет еще какое-то время.