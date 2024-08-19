Вестник Кавказа

Пожар перекрыл дорогу в Феодосию

Пожар перекрыл дорогу в Феодосию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Природный пожар в Крыму стал причиной того, что автодорогу между Феодосия-Орджоникидзе закрыли. Огнем охвачено 75 га леса.

Дорогу на Феодосию перекрыли сегодня из-за бушующего неподалеку лесного пожара.

"Временно перекрыто движение по участку автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Феодосия – Орджоникидзе... Движение ограничено на время ликвидации пожара на горе Тепе-Оба"

– минтранс Крыма

Пожар на плато разрастается несмотря на усилия по его тушению, огонь по сухой растительности разносится ветров. Сейчас площадь возгорания составляет 75 га.

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