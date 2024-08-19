Пожар перекрыл дорогу в Феодосию

Природный пожар в Крыму стал причиной того, что автодорогу между Феодосия-Орджоникидзе закрыли. Огнем охвачено 75 га леса.
Дорогу на Феодосию перекрыли сегодня из-за бушующего неподалеку лесного пожара.
"Временно перекрыто движение по участку автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Феодосия – Орджоникидзе... Движение ограничено на время ликвидации пожара на горе Тепе-Оба"
– минтранс Крыма
Пожар на плато разрастается несмотря на усилия по его тушению, огонь по сухой растительности разносится ветров. Сейчас площадь возгорания составляет 75 га.