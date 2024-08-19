Волонтеры помогут тушить пожар в Феодосии

Министр экологии Крыма попросила всех неравнодушных прийти на помощь пожарным в тушении возгорания около горы Тепе-Оба в Феодосии. Активисты смогут ликвидировать не сами очаги возгорания, а лишь кромку леса.

Пожар под Феодосией в районе горы Тепе-Оба продолжает полыхать. Неравнодушных активистов призвала на помощь спасателям глава Минэкологии Крыма Ольга Славгородская.

"Нам очень нужна помощь волонтёров. Принять участие могут только совершеннолетние"

- Ольга Славгородская

В своем официальном Telegram-канале министр выложила рекомендации: что надеть и взять с собой. Также она указала координаты сбора волонтеров.

Она добавила, что их не допустят до очага возгорания, так как это слишком опасно. Активисты будут помогать тушить кромку леса.

Что горит в Феодосии?

Лесной пожар в Феодосии в районе Тепе-Оба случился накануне – загорелась сухая трава из-за повышенных температур.

К сегодняшнему утру его площадь выросла до 75 га. Угрозы распространения огня на ближайшие населенные пункты удалось избежать.

В тушении возгорания участвуют 380 сотрудников МЧС, более 100 единиц техники и 2 самолета Ми-8.