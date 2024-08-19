Лесной пожар в Феодосии стал больше

В Крыму продолжает распространяться лесной пожар. Сейчас его площадь - 75 га. В тушении возгорания приняли участие сотрудники МЧС и служебный вертолет.

В Феодосии накануне загорелась сухая трава в лесной местности. Сейчас пожар продолжает расти. Его площадь увеличилась до 75 га, рассказали в МЧС России.

На его тушение направили более 380 пожарных и 100 единиц техники. В операции также участвует авиация – вертолет Ми-8. Он скинул уже 50 т воды на горящие ветви деревьев.

Ликвидировать пожар мешает труднодоступность местности.

Ранее около сотни жителей из ближайших к очагу возгорания населенных пунктов эвакуировали.

"Перехода огня на СНТ «Волна» и «Рассвет» не допущено"

- МЧС России