Под Феодосией горит сухая трава

Сегодня вечером в районе Тепе-Оба под Феодосией в Крыму вспыхнул природный пожар – он начался из-за воспламенения сухой травы, на тушение огня брошены более 160 специалистов МЧС и два вертолета Ми-8.

Жаркая погода, установившаяся на Крымском полуострове, преподносит новые сюрпризы спасателям – сегодня огонь вспыхнул в горном массиве под Феодосией, сообщило ведомство в Telegram-канале.

"В городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба горит сухая растительность. На месте работают 166 специалистов и 44 единицы техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России"

- МЧС Крыма

Площадь пожара не уточняется, однако судя по численности огнеборцев, пожар лишь набирает силу, к тому же, его тушение осложняется труднодоступной местностью.