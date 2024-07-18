Вестник Кавказа

Авария оставила без электричества Саки и Джанкой

Подключение электричества
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Крыму очередная авария на электросетях: в этот раз она затронула северо-западную часть полуострова, без электроэнергии остались и крупные города, районные центры Саки и Джанкой.

Часть Крыма снова осталась без электричества - обесточенными оказались в том числе несколько городов, сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго".

Из-за аварии на электросетях без электричества остались и два районных центра - Саки и Джанкой, сейчас на месте аварии работает аварийная бригада "Крымэнерго", отметили в компании, передает "АиФ-Крым". 

К счастью, авария случилась в светлое время суток, что позволит энергетикам завершить восстановительные работы в течение не более трех часов, заверили в компании.

Напомним, в последнее время с наступлением аномальной жары крымские электросети все чаще не выдерживают нагрузок: так, накануне вечером без света осталась часть крымской курортной Алушты, до этого несколько раз выходили из строя трансформаторы энероподстанций в Ялте.

Как полагают энергетики, основная причина аварий - изношенность электрических сетей, которые большей частью были построены еще в советское время и не все прошли своевременную модернизацию. К тому же растет нагрузка на электросети, особенно в летний период, когда потребление энергии кратно возрастает из-за работы систем кондиционирования.

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