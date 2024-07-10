Блэкаут в Ялте - подстанция не выдержала напряжения

В центре Ялты произошло масштабное отключение электричества. На подстанции произошла авария, устранение неполадок займет около пяти часов.
В Ялте отключили свет, центральная часть города обесточена из-за аварии, сообщает администрация курорта.
"В связи с аварией на подстанции Дарсан (поврежден высоковольтный кабель) произошло отключение электроэнергии в центральной части Ялты"
– городская администрация
Ремонтные работы уже начались, восстановить подачу электроэнергии могут через 4-5 часов.
Жителей и гостей в других районах Ялты просят сократить потребление электроэнергии, чтобы снизить нагрузку на сети.
Аномальная жара приводит к перебоям с электричеством как в Крыму, так и на Кубани, и на Северном Кавказе.