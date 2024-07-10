Вестник Кавказа

Блэкаут в Ялте - подстанция не выдержала напряжения

Освещенный дом на макете Москвы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В центре Ялты произошло масштабное отключение электричества. На подстанции произошла авария, устранение неполадок займет около пяти часов.

В Ялте отключили свет, центральная часть города обесточена из-за аварии, сообщает администрация курорта.

"В связи с аварией на подстанции Дарсан (поврежден высоковольтный кабель) произошло отключение электроэнергии в центральной части Ялты"

– городская администрация

Ремонтные работы уже начались, восстановить подачу электроэнергии могут через 4-5 часов.

Жителей и гостей в других районах Ялты просят сократить потребление электроэнергии, чтобы снизить нагрузку на сети.

Аномальная жара приводит к перебоям с электричеством как в Крыму, так и на Кубани, и на Северном Кавказе.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1860 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пожар в Коктебеле захватывает новые территории

Пожар в Коктебеле захватывает новые территории

Медузы в Черном море 2024: когда появляются и чем опасны?

Медузы в Черном море 2024: когда появляются и чем опасны?

Жара в Крыму побила исторический рекорд

Жара в Крыму побила исторический рекорд

Крымский мост можно проехать без пробок

Крымский мост можно проехать без пробок

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы