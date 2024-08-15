Авария в Алуште: свет погас для 8 тыс человек

В Алуште более 8 тыс человек остались без света из-за аварии на сетях. Аварийные бригады уже работают над ликвидацией неполадок.

В настоящее время проблемы инфраструктуры стали одними из наиболее актуальных для многих городов Юга России. Проблемы с поставкой электричества не обходят стороной и курорты.

Так, в Алуште, расположенной в Крыму, более 8 тыс человек оказались без электричества из-за аварии. Оперативные бригады уже приступили к восстановительным работам.

«В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в Алуште. Обесточено: 26 ТП (трансформаторных подстанций - прим. ТАСС), 3 425 точек поставок (8 142 человек)»

– первый замминистра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.

Одной из главных причин аварии в Алуште может быть изношенность электрических сетей. Большая часть инфраструктуры в регионе была построена еще в советское время, и с тех пор не все линии и станции прошли своевременную модернизацию. Нагрузка на электросети увеличивается, особенно в летний период, когда потребление энергии возрастает из-за охлаждающих систем.

Кроме изношенности, нельзя исключать и другие факторы: природные явления, такие как штормы или сильный ветер, могут вызвать перерывы в подаче электроэнергии. В случае с Алуштой также рассматриваются версии о возможных техногенных факторах, включая поломку оборудования или человеческий фактор.