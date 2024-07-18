Вестник Кавказа

Часть Ялты снова осталась без света

Часть Ялты снова осталась без света
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В части крымской Ялты снова пропало электричество – буквально на следующий день после масштабной аварии в городе снова отключились почти 30 трансформаторных подстанций, аварию устраняют специалисты "Крымэнерго".

Крымскую курортную Ялту снова лихорадит – второй день подряд часть города вечером остается без электричества, сообщает в своем Telegram-канале администрация города.

"Из-за аварии произошло частичное отключение энергоснабжения в Ялте (10-й микрорайон и прилегающие улицы). Обесточены 27 трансформаторных подстанций. Без света 1477 человек"

- администрация Ялты

Аварии в системе электроснабжения в курортном городе на южном берегу Крыма происходят со странным постоянством – буквально накануне центр города тоже частично остался без электроэнергии из-за аварии.

Сегодня на месте аварии снова работают дежурные энергетики "Крымэнерго" – они обещают вернуть свет в дома жителей города максимум за три часа, подчеркнули в администрации.

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