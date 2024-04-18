Вестник Кавказа

Еще один пожар вспыхнул на горе Машук в Пятигорске

пожар на горе Машук
© Фото: Telegram-канал главы Пятигорск
Во вторник в Пятигорске загорелся южный склон горы Машук. В результате происшествия никто не пострадал.

Сегодня на горе Машук вспыхнул очередной пожар. Об этом сказано в сообщении, размещенном 10 сентября в Telegram-канале главы Пятигорска.

"Возгорание на южном склоне горы Машук, пожарные ведут работу по его локализации по фронту 200 метров"

– Дмитрий Ворошилов

Согласно предварительным данным, на склоне загорелась трава.

К настоящему времени пожал уже удалось локализовать. Информация о пострадавших не поступала.

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