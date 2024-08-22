Вестник Кавказа

10 новых пожарных машин получит Пятигорск

10 новых пожарных машин получит Пятигорск
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Ставрополья дал поручение закупить 10 пожарных машин Пятигорску и Лермонтову. Решение связано с участившимися возгораниями в регионе.

Ставропольский город Пятигорск приобретет десять единиц новой пожарной техники. Деньги на закупку транспорта обеспечит региональный бюджет, заявил глава Ставропольского края Владимир Владимиров. Пожарные машины также получит город Лермонтов.

Закупка новой техники нужна для повышения способности городов бороться с лесными пожарами в горной местности.

"В этом году несколько раз горела гора Бештау. Это прямая угроза Пятигорску и Лермонтову – ситуация недопустимая. Надо усилить защиту от огня на этом направлении"

- Владимир Владимиров

Напомним, что знаменитая гора Машук в Пятигорске горела трижды за один только август. Во всех случая пожар начинался с сухой травы.

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