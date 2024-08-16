Новый пожар на горе Машук в Пятигорске потушили

Склон знаменитой горы Машук в Пятигорске снова загорелся. Его уже смогли потушить сотрудники МЧС.

На горе Машук в северо-восточной части Пятигорска произошло еще одно возгорание. Пожарные уже успели справиться с пламенем, рассказали в местном отделении МЧС.

«В Пятигорске на горе Машук, в районе китайской беседки, загорелась сухая растительности, по предварительной информации, 200 метров по фронту»

- Главное управление МЧС РФ по Ставропольскому краю

Ранее достаточно крупный пожар на горе Машук случился в этот понедельник. Возгорание сухой травы разрослось до 500 кв м. Оно уничтожило буквы «Пятигорск», размещенные на склоне. Считается, что это был поджог. Сейчас виновных разыскивают.