Вестник Кавказа

Мощный пожар на горе Машук в Пятигорске: пламя охватило 500 кв м

Вид на Пятигорск
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Сильный природный пожар бушует на знаменитой горе Машук, расположенной в Пятигорске. Его площадь достигла уже нескольких сотен квадратных метров.

Гора Машук, а точнее ее западный склон, пылает в городе-курорте Пятигорск, сообщают власти.

Изначально о ЧП написал в своем канале в Telegram в 20.09 мэр Дмитрий Ворошилов. Из его поста следовало, что на место событий уже направились пожарные.

Чуть позже градоначальник уточнил, что огонь тушат представители нескольких служб.

"Сил и средств хватает, работы идут"

– Ворошилов

Судя по публикациям в соцсетях, пламя быстро захватило новую площадь и разошлось по склону. Его можно увидеть из разных районов города.

В МЧС Ставрополья уточнили, что огонь охватил сухую траву. Горят 500 кв м территории. На месте пожара на западном склоне Машука с огнем борются два десятка человек.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1455 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пожар охватил торговый центр в центре Пятигорска

Пожар охватил торговый центр в центре Пятигорска

Жительница Пятигорска лишилась машины из-за неуплаты долгов в миллион

Жительница Пятигорска лишилась машины из-за неуплаты долгов в миллион

День города в Пятигорске 2024 впервые отразят на интерактивной карте

День города в Пятигорске 2024 впервые отразят на интерактивной карте

Пятигорск готовится к выставке работ Зураба Церетели

Пятигорск готовится к выставке работ Зураба Церетели

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы