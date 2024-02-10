Мощный пожар на горе Машук в Пятигорске: пламя охватило 500 кв м

Сильный природный пожар бушует на знаменитой горе Машук, расположенной в Пятигорске. Его площадь достигла уже нескольких сотен квадратных метров.

Гора Машук, а точнее ее западный склон, пылает в городе-курорте Пятигорск, сообщают власти.

Изначально о ЧП написал в своем канале в Telegram в 20.09 мэр Дмитрий Ворошилов. Из его поста следовало, что на место событий уже направились пожарные.

Чуть позже градоначальник уточнил, что огонь тушат представители нескольких служб.

"Сил и средств хватает, работы идут"

– Ворошилов

Судя по публикациям в соцсетях, пламя быстро захватило новую площадь и разошлось по склону. Его можно увидеть из разных районов города.

В МЧС Ставрополья уточнили, что огонь охватил сухую траву. Горят 500 кв м территории. На месте пожара на западном склоне Машука с огнем борются два десятка человек.