Пожары на горе Машук: власти ищут поджигателей

Неизвестные поджигатели второй день подряд устраивают пожары на Машуке в Пятигорске, о преступниках сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.
Накануне он написал в своем Telegram-канале, что поджоги были совершены в 4 разных точках на склонах горы.
"Благодаря слаженным действиям наших пожарных, спасателей и сотрудников лесхоза, возгорания были оперативно ликвидированы"
– мэр города-курорта
Сегодня Ворошилов сообщил, что пожары на склонах Машука продолжаются, так что говорить о том, что они происходят по чьему-то злому умыслу, можно с полной уверенностью. Возгорания были оперативно локализованы, уточнил глава города.
Он поблагодарил пожарных и спасателей, которые борются с огнем в трудных условиях, и призвал сообщать любые сведения о преступниках по телефонам 102 или 112.