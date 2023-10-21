Пожары на горе Машук: власти ищут поджигателей

Траву поджигают второй день подряд неизвестные на горе Машук. О ЧП сообщил глава Пятигорска. Он призвал всех, кому известна какая-либо информация о поджигателях, сообщить ее правоохранителям.

Неизвестные поджигатели второй день подряд устраивают пожары на Машуке в Пятигорске, о преступниках сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Накануне он написал в своем Telegram-канале, что поджоги были совершены в 4 разных точках на склонах горы.

"Благодаря слаженным действиям наших пожарных, спасателей и сотрудников лесхоза, возгорания были оперативно ликвидированы"

– мэр города-курорта

Сегодня Ворошилов сообщил, что пожары на склонах Машука продолжаются, так что говорить о том, что они происходят по чьему-то злому умыслу, можно с полной уверенностью. Возгорания были оперативно локализованы, уточнил глава города.

Он поблагодарил пожарных и спасателей, которые борются с огнем в трудных условиях, и призвал сообщать любые сведения о преступниках по телефонам 102 или 112.