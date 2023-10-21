Пожар на Машуке был потушен, но начался снова

Опубликовано: 21:01, 21 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Специалисты экстренных служб потушили ландшафтный пожар на горе Машук. Однако через полчаса после ликвидации огонь занялся снова.

Природный пожар на горе Машук в Пятигорске удалось потушить, заявили в МЧС по Ставрополью.

В ведомстве уточнили, что площадь возгорания достигла 700 кв м.

Пожар произошел вечером в субботу, 21 октября.

Мэр города Дмитрий Ворошилов примерно в 20.20 мск выразил благодарность всем, кто участвовал в борьбе с огненной стихией, – пожарным, спасателям и лесникам.

Однако в 20.47 градоначальник сообщил, что на месте событий начался еще один пожар. Специалисты находятся в процессе его ликвидации.