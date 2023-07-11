Что посмотреть в Пятигорске, как отдохнуть и чем лечиться

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Город-курорт Пятигорск находится в Ставропольском крае, у подножия Кавказских гор. Пятигорск это целебный воздух, лечебные воды, лермонтовские пейзажи, огромные парки с терренкурами, уединенные гроты и, конечно, курортная расслабленная атмосфера. Расскажем, как лучше всего отдохнуть в Пятигорске.

Благодаря целебному горному воздуху и 130 минеральным источникам, город стал излюбленным местом для тех, кто хочет отдохнуть и поправить здоровье.

Как появился Пятигорск?

Название город получил от стоящей рядом пятиглавой горы Бештау. Уже в III тысячелетии до нашей эры на этой территории были поселения, а первое упоминание о местности под названием Биш-даг, что переводится как "пять гор", в письменных источниках относится к 1334 году. Официально Пятигорск был основан в 1780 году с постройкой Константиногорской крепости. В 1803 году он стал курортом, и в городе началось активное благоустройство. Для этого из Италии были приглашены архитекторы Джузеппе и Джованни Бернардацци.

Здесь немало лермонтовских мест. В 1837 году поэт был сослан на Кавказ за стихотворение "Смерть поэта", которое написал, потрясенный известием гибели Пушкина. В 1841 году, в Пятигорске, после ссоры с отставным майором Николаем Мартыновым, Лермонтов сам был убит на дуэли в возрасте 27 лет.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пятигорск, начиная с начала XIX века и до наших дней, считается одним из популярнейших мест отдыха, как богемы, так и простых людей. Этим объясняется большое количество достопримечательностей, сосредоточенных в городе. Здесь расскажем лишь о некоторых, наиболее интересных.

Парк "Цветник"

Парк "Цветник" называют историческим и культурным центром города и главным ориентиром. Отсюда отправляются на экскурсии, здесь гуляют курортники и мамы с детьми. Парку почти 200 лет. Чтобы разбить парк, были осушены местные болота, образовавшиеся от стекающих с горы Горячей вод. Было высажено более 40 тыс. цветов, множество деревьев и кустарников. Новый парк назвали "Николаевский цветник" в честь императора Николая I. Одним из первых его посетителей был Пушкин. После революции парк стал называться просто "Цветник". Здесь и сейчас ежегодно расцветает от 40 до 70 тыс. цветов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Статуя Кисы Воробьянинова

У входа в парк посетителей встречает бронзовая фигура Кисы Воробьянинова. На этом месте герой романа "12 стульев" просил милостыню у курортной публики: Je ne mange pas six jours. Говорят, что, если бросить в шляпу Ипполита Матвеевича монету и потереть ему нос, то будет удача.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто построил "кофейню Гукасова"

А стоит Киса перед известной "кофейней Гукасова", изумительной красоты двухэтажным старинным зданием в стиле бель эпок, напоминающим прогулочный корабль. Построена кофейня была на деньги местного кондитера Аршака Гукасова в 1909 году, автор проекта - городской архитектор Сергей Гущин. После революции здание было национализировано и превращено в рабочую столовую, а сам Гукасов отправлен в ссылку. Со временем здание пришло в упадок, но в 1990-х годах кофейня была отреставрирована, сейчас она радует посетителей своей атмосферой и лучшими в городе кофе и десертами.

Лермонтовская галерея

Чуть поодаль можно увидеть изящное здание Лермонтовской галереи - главной архитектурной достопримечательности парка, выполненной из ажурного металла и стекла с использованием цветной стеклянной мозаики. Ее открытие было приурочено к 60-й годовщине смерти поэта 15 июля 1901 года. В одном крыле здания располагалась танцевальная площадка, где посетители парка укрывались от ветра и дождя. Там стояли скамейки и горшки с цветами. В другом крыле располагались концертный зал и театр. На его сцене выступали Шаляпин, Собинов, Маяковский, Айсидора Дункан, Ермолова. Сейчас здесь проходят концерты, выставки, тематические мероприятия.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ермоловские и Лермонтовские ванны

Недалеко от Лермонтовской находятся Ермоловские и Лермонтовские ванны. Последние были первой регулярной водолечебницей Пятигорска. Оба объекта пользовались популярностью у отдыхающих, но сейчас они не работают. Зато в Пятигорске вы сможете найти множество мест, в том числе и с современным оборудованием, где можно принять полный набор бальнеологических процедур.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Центральная питьевая галерея

Немного поодаль расположена Центральная питьевая галерея, где можно попробовать воды из пятигорских источников. Стильное здание ее построено в 1972 году. В галерее три вида минеральных вод:

углекислая вода Красноармейского нового источника;

углекисло-сероводородная вода Лермонтовского источника № 2;

минеральная вода Ессентукского типа источников № 17 и 30.

Эти воды назначаются при заболеваниях сердечно-сосудистой, нервной и эндокринных систем. Они имеют ряд противопоказаний, важно предварительно проконсультироваться с врачом. Вода подается как холодная, так и подогретая. Здесь же в киосках можно купить тамбуканскую целебную грязь, различные БАДы и сувениры. Всего в городе шесть питьевых галерей.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Продолжая прогулку по парку, мы увидим Грот Дианы, построенный в честь покорения Эльбруса российской научной экспедицией в 1829 году. Это место последнего бала Лермонтова перед дуэлью. Оттуда можно подняться на гору Горячая, на смотровую площадку, посидеть в Китайской беседке, откуда открывается прекрасный обзор на город и окружающие пейзажи, так также сфотографироваться с главным символом Кавказских Минеральных вод - бронзовой скульптурой орла, установленной на месте открытия первого пятигорского источника минеральной воды.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Канатная дорога

Канатная дорога приведет вас на гору Машук (993 м), у подножия которой раскинулся город. Нижняя станция находится по адресу:

Пятигорск, бульвар Гагарина, 2.

Билеты туда/обратно обойдутся: взрослый - 380 рублей, детский до 8 лет - 100 рублей, детям до 5 лет - бесплатно.

Закрытые вагончики вместимостью 20 человек за три минуты довезут вас к вершине. Отсюда открывается потрясающая панорама города и его окрестностей, горы Кавказских Минеральных вод, горы Большого Кавказского хребта с вершинами Эльбрусом и Казбеком.

Озеро "Провал"

Одна из интереснейших природных достопримечательностей Пятигорска - озеро "Провал". Оно находится в начале бульвара Гагарина. Озеро расположено внутри пещеры в горе Машук. Когда-то пещера была полностью закрыта. По глубокому тектоническому разлому в нее поднималась вода, смешанная с сероводородом, образовав внутри озеро. Верхний слой пещеры с течением времени истончился и провалился. Поэтому озеро и получило название "Провал".

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вода в озере глубиной 11 метров оказалась целебной. Она имеет красивый бирюзовый цвет, температура ее в зависимости от сезона колеблется от 27 до 43 градусов. К озеру ведет 47-метровый тоннель, выдолбленный в скале. Раньше к озеру можно было попасть только на специальной корзине, установленной на помосте над озером.

У входа в тоннель установлена бронзовая фигура Остапа Бендера, который продавал там билеты, хотя вход в "Провал" был бесплатным.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Домик Лермонтова

В Пятигорске следует посетить дом-музей Лермонтова, где он прожил последние месяцы жизни, а также место его дуэли. Дом поэт арендовал вместе со своим другом и родственником, капитаном Столыпиным на тогдашней окраине Пятигорска (сейчас это оживленная часть города). Здесь написаны его последние произведения: "Морская царевна", "Листок", "Выхожу один я на дорогу" и другие. Сюда после дуэли привезли его бездыханное тело. В четырех комнатах дома сохранена атмосфера того времени, мебель, утварь, имеются личные вещи поэта, копии его картин и рисунков. На территории Государственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова, где находится этот дом, расположен и дом генерала Петра Верзилина, где поэт часто бывал и где произошла его ссора с Мартыновым.

Адрес: Пятигорск, ул. Лермонтова, 4.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Место дуэли Лермонтова

Находится на поляне северо-западного склона горы Машук. Попасть туда можно через Лермонтовские ворота на проспекте Калинина. Дуэль Лермонтова и Мартынова состоялась 15 июля 1841 года. На месте дуэли установлен обелиск.

Как добраться до Пятигорска

Город находится в 25 км от аэропорта Минеральных вод. Доехать можно от центрального вокзала Минвод на автобусе, либо на электричке. Также можно добраться из Пятигорска до других городов Кавминвод.