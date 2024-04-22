Ильхам Алиев: Азербайджан и Армения движутся к миру

Азербайджан самостоятельно восстановил территориальную целостность и сегодня ведет переговоры с Арменией о мирном соглашении. В переговорном процессе сторонам не нужны посредники, все заинтересованы в мире, ведется делимитация границ, рассказал Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии VI Всемирного форума по межкультурному диалогу "Диалог ради мира и глобальной безопасности", напомнил о том, как страна восстанавливала свою территориальную целостность, и рассказал о продвижении к устойчивому миру на Южном Кавказе.

Свою территориальную целостность и мир Азербайджан обеспечил посредством войны, заметил Ильхам Алиев. Несмотря на резолюции международных организаций о прекращении оккупации, ситуация не менялась.

"Те, кто принимал резолюции, ничего не сделали для их реализации. Тогда мы вынуждены были добиться мира посредством войны. В 2020 году по итогам 44-дневной Отечественной войны мы освободили большую часть наших территорий. А в сентябре прошлого года мы полностью восстановили нашу территориальную целостность и суверенитет"

– президент Азербайджана

Сегодня, когда в регионе нет военного конфликта, Азербайджан предлагает Армении прийти к устойчивому миру. Ильхам Алиев сообщил, что Баку предложил Еревану начать переговоры по мирному соглашению, разработал основные принципы и проект мирного соглашения. По его словам, сейчас наблюдаются позитивные тренды, стороны движутся к миру.

"Началась делимитация границ, ведутся даже работы по демаркации. И все это происходит прямо сейчас, во время моего выступления. Нашим двум странам удалось добиться этого без каких-либо посредников. Это еще раз показывает, что нам не нужны посредники, особенно те, кто преследует свои цели"

– президент Азербайджана

Он подчеркнул, что вспышка очередного конфликта на Южном Кавказе не может быть допущена, и Азербайджан, и Армения хотят мирного будущего.

"После тридцатилетнего противостояния Азербайджан и Армения ясно понимают, что хотят мира на Южном Кавказе. А достичь такого мира можно только путем нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией"

– президент Азербайджана