Что нужно знать об отдыхе в Пятигорске в 2023 году

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему Пятигорск так называется, какая погода там летом, как добраться из Москвы в Пятигорск, где купаться в городе, что привезти оттуда, куда сходить в Пятигорске летом – расскажем в этом материале.

Пятигорск - один самых популярных курортов Кавминвод и второй по численности населения город Ставропольского края. Сочетая в себе лермонтовские места с современным молодежным и деловым региональным центром, Пятигорск привлекает каждый год по несколько сотен тысяч туристов, причем турпоток продолжает расти с каждым годом. Хотя в Пятигорске климат не такой мягкий как в Кисловодске, туристы с радостью сюда едут, чтобы насладиться природными красотами или на лечение в местных санаториях, которых в городе насчитывается несколько десятков.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему Пятигорск так называется?

Именно Пятигорск был первым из курортов Кавминвод, но это название город получил лишь в 1830 году, когда вместе с планом развития, предложенным архитектором Бернардацци, было утверждено и название. Пока не было выбрано официальное название, эта местность называлась Горячие воды. Но если бы все сложилось по-другому, Пятигорск мог бы называться сейчас Константиногорск или Новогеоргиевск. Причем слово “Пятигорск” взялось не просто из головы русского военачальника Эммануэля: недалеко от города есть гора Бештау, что переводится с тюркского как “пять гор”. Более того, на Северном Кавказе есть историческая область Пятигорье, о ее подробной локализации ученые так и не договорились, но как минимум она включала в себя местность вокруг Бештау, а как максимум, вся территория расселения пятигорских черкас, либо даже других адыгских народностей.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какая погода в Пятигорске летом?

Хотя Пятигорск - это круглогодичный курорт, многие туристы предпочитают приезжать сюда летом. В летние месяцы погода в Пятигорске может быть достаточно жаркой, но в то же время воздух здесь очень чистый и свежий, так как город раскинулся в предгорьях Большого Кавказа на высоте в 500-600 метров над уровнем моря. Но из-за того, что Пятигорск расположен на равнине, хотя рядом и есть горы, местность открытая и ветров здесь много. Здесь жарче, чем в Кисловодске, но ночи тоже могут быть прохладными.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В июне дожди в Пятигорске не редкость, так что следует не забывать дождевик или зонт, а также отслеживать прогноз погоды. Температура воздуха в этом месяце днем редко превышает +28°C, по ночам обычно колеблется от +13°C до +18°C. В июле-августе становится еще теплее (днем может доходить до +35°C, на солнце может ощущаться как все 40°C), а объем осадков сокращается.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться из Москвы в Пятигорск?

самолет - наиболее комфортабельный способ: время в полете до аэропорта Минеральных Вод чуть больше 2 часов, летом улететь из Москвы можно большинством российских авиалиний за 10 тысяч рублей туда-обратно.

поезд - самый быстрый поезд из Москвы идет с Казанского вокзала (двухэтажный “Кавказ”, 22 часа), в остальных придется провести более суток, цены стартуют с 4 тысяч за билет.

автомобиль - на личном/арендованном транспорте или BlaBlaCar путь неблизкий, 1500 км получится преодолеть лишь за 18-19 часов непрерывного вождения, но придется делать остановки, так что следует закладывать больше времени.

автобус - из Москвы ходят до Пятигорска автобусы каждый день, дорога занимает от 20 до 23 часов в среднем, цена билета стартует от 3700 рублей, а рейсы отправляются от автовокзала Саларьево и Южные ворота.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться из аэропорта Минеральных вод в Пятигорск?

автобусом за 55-90 минут (разные рейсы, цены в среднем от 120 до 220 рублей)

маршрутка № 11 до ж/д вокзала Минвод идет (20 минут) + электричка до Пятигорска (30 минут) либо автобус уже от автовокзала Минеральных вод

на такси за полчаса (если без пробок)

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где купаться в Пятигорске?

В Пятигорске есть озеро, где купаются местные жители, причем сезон откроется пляжной вечеринкой и фестивалем красок уже на этой неделе - в субботу 17 июня, из-за прохладной погоды начало купального сезона на Новопятигорском озере немного задержалось.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что привезти из Пятигорска летом?

Если вас отдельно не попросили привезти в подарок магнитик или питейник, то везти в подарок из Пятигорска друзьям и знакомым лучше полезные вещи, которые действительно пригодятся, например:

сезонные фрукты и ягоды (непростая задача с учетом транспортировки, но попробовать можно)

минеральную воду (можно набрать в бювете самостоятельно, но надо помнить, что не все виды вод вы довезете без потери лечебных свойств)

кавказские сладости (чурчхела, пахлава, тклапи), а также мед, урбеч и варенье

травяной чай, бальзам, настойки и вино

сыр и колбасу местного производства, а также специи и соусы

уходовая косметика местных брендов

вязаные шерстяные изделия.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Куда сходить в Пятигорске летом?

Приезжая в Пятигорск в летние месяцы, стоит сразу узнать, где поближе к месту вашего проживания есть большой выбор сезонных фруктов, ягод и овощей, чтобы радовать себя вкусными и полезными перекусами. Обычно в ассортименте свежие продукты можно найти на рынках. Наиболее популярен рынок “Верхний” на улице Пастухова рядом с парком Кирова. Есть еще рынок “Первомайский” на Коллективной улице, Кочубеевский рынок, Нижний рынок и круглосуточный Лермонтовский.

Конечно летом стоит смотреть все самые знаменитые достопримечательности Пятигорска: Провал, парк “Цветник, гору Машук со множеством объектов и смотровых, кофейню Гукасова и музей Лермонтова.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Любители легенд и страшных историй могут сходить к “даче Эльзы” - это пятигорский дом с привидениями, окутанный тайнами и домыслами. К сожалению, здание заброшено и пока его не реставрируют. Впрочем пройти в него также нельзя, так как его выкупило частное лицо и там установлен высокий забор, хотя большую часть здания за ним увидеть все еще можно.

Неподалеку оттуда находится еще одно место с как считается “плохой” энергетикой - “чертов мост” в Эммануэлевском парке. Скорее всего его так назвали из-за того, что пока не построили мост, на этом месте многие падали и этот овраг именовался “чертовым”, а название прижилось.

Из Пятигорска стоит обязательно съездить в горы на Эльбрус (КБР) или Домбай (КЧР), можно еще в Архыз (КЧР) либо на своей машине или такси, либо с экскурсией. По пути вам гарантировано большое количество невероятной красоты мест. А если останется время, то стоит посмотреть и другие курорты Кавказских Минеральных Вод, особенно Кисловодск, туда уже можно легко добраться на общественном транспорте.