Пятигорск или Кисловодск: куда лучше поехать

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кисловодск и Пятигорск - самые известные курорты Кавказских Минеральных Вод. Перед путешественниками, особенно теми, кто ранее не бывал в этом регионе, нередко встает вопроса выбора: какой из этих двух городов выбрать. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, которые стоит учитывать при выборе места для отпуска.

Кисловодск - тихое и спокойное место, идеально подходящее для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и посвятить время пешим прогулкам. Пятигорск - торговый, промышленный и культурный центр региона.

Пятигорск или Кисловодск: где лучше отдыхать?

По климату Кисловодск выигрывает, здесь он мягче, особенно это заметно в зимние и летние месяцы. В Кисловодске намного больше солнечных дней в году, чем в Пятигорске и остальных городах-курортах Минвод, ветров здесь также меньше, однако летом бывают грозы. По ночам на контрасте с дневной температурой воздуха может быть холодно даже летом, так что с собой необходимо взять теплую одежду. Она пригодится и во время поездок в горы. Еще одно преимущество Кисловодска - невероятный горный воздух.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Однако людям с повышенным артериальным давлением в Кисловодске может быть сложнее, так как город расположен в долине среди гор и намного выше других курортов. В самом Кисловодске большие перепады высот: начиная с 725 м над уровнем моря на выезде и 817 м - у Нарзанной галереи, до 1409 м в кисловодском парке. Период акклиматизации потребуется не только гипертоникам, но и вообще всем гостям города.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Большая часть Пятигорска располагается на высоте 400-600 метров выше уровня моря. Конечно из-за таких перепадов высоты рельеф Кисловодска выглядит интереснее, но без красивых природных видов в Пятигорске вы также не останетесь: город расположен на равнине, рядом с двумя горами - Машук и Бештау.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Если вы планируете отдыхать в санатории, то имеет смысл рассматривать Кисловодск, поскольку по числу здравниц среди российских городов этот курорт проигрывает обходит лишь Сочи. Но в периоды праздников места очень быстро заканчиваются, так что стоит бронировать заранее, когда больше выгодных предложений.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Если вы едете в Минводы ради экскурсионно-развлекательного отдыха, то сервисы для бронирования жилья предлагают большое количество апартаментов, а также номеров в отелях, гостиницах и хостелах. Кроме того, для того, чтобы лечиться в санатории, не обязательно в нем жить. Такие программы есть не во всех оздоровительных учреждениях, но найти можно. И наоборот, в некоторых санаториях можно жить как в гостинице без лечения или с минимальным пакетом, что будет дешевле.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Если вас интересует минеральная вода, то в Кисловодске можно пить “Нарзан” (классический, доломитный и сульфатный), для этого отведены специальные питьевые бюветы, которые расположены по всему городу.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Пятигорске вы попробуете совсем другую воду: в нескольких бюветах можно выпить углекисло-сероводородные воды, а также холодные, теплые и горячие пятигорские нарзаны. Именно в Пятигорске больше всего источников среди курортов КМВ, но некоторые из них предназначены лишь для купания.

Кисловодск или Пятигорск: где лучше жить?

В Кисловодске лучше жить в центральном районе или курортной зоне, из остальных частей города добираться до центра будет довольно утомительно. Это небольшой город, очень тихий и уютный, однако проживание здесь в среднем обходится дороже, чем в Пятигорске. Здесь не так много модных мест и молодежных развлечений. Но все это с лихвой покрывает местная природа, не каждый может похвастаться, что живет в парке, но отдых в Кисловодске оставляет именно такое впечатление.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пятигорск другой, здесь не составит труда найти кофейню с завтраками или веганскими опциями как в Москве или Петербурге. Трафик на дорогах более оживленный. Так что следует исходить из того, как вы хотите провести отпуск: замедлиться и прогуливаться по терренкурам в огромном кисловодском парке или по курортному бульвару, или же вы не готовы расстаться с привычным темпом жизни и вам больше по душе изучать лермонтовский Пятигорск. Хотя город довольно большой, не все его части представляют интерес для туристов, выбирать жилье здесь тоже лучше в центральных микрорайонах, лучше всего в туристической зоне “Цветник” или “Провал”.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В плане удобства расположения из Пятигорска ездить по региону будет немного ближе, так как Кисловодск наиболее удаленный курорт.

Как добраться из Кисловодска в Пятигорск?

Самый комфортный способ, чтобы добраться из Пятигорска в Кисловодск - электричка. На “ласточке” расстояние между двумя городами можно преодолеть всего за полчаса. Билет стоит как билет на обычную электричку - 125 рублей в 2023 году. Обычных электричек ходит намного больше, время поездки на них колеблется от 45 до 56 минут.

Между автовокзалами и ж/д вокзалами Пятигорска и Кисловодска курсируют автобусы и маршрутки, дорога в п45 км займет около часа.

Также можно добраться на собственном транспорте или такси.

Когда лучше ехать в КМВ?

На лечение в санатории Кавказских Минеральных Вод приезжают в любое время года. Если брать скорее туристический отдых, то основной сезон начинается в конце апреля и длится по октябрь.

В Кисловодске весна более поздняя, в апреле могут быть дожди и ночные заморозки. Лето здесь влажное, теплое, очень солнечное. С октября в Кисловодске уже чувствуется осень. В зимние месяцы случаются облачные, пасмурные дни, но с московской зимой - никакого сравнения, солнце здесь все равно стабильно появляется, нередки оттепели.

В Пятигорске примерно все то же самое, но летом здесь жарче и больше осадков, зимой очень влажно и бывают туманы.

Когда вы определились, в каком именно городе КМВ будете жить, остается продумать маршруты поездки. Поскольку многие города региона довольно красивы и по-своему интересны, стоит посмотреть как можно больше. Но необходимо исходить из того, на сколько дней вы приехали. Если поездка непродолжительная, то стоит лучше уделить время Кисловодску/Пятигорску и поездкам на Домбай и/или Эльбрус. А когда вы сюда приедете во второй или третий раз, можно съездить на другие курорты Минеральных Вод. Ведь чтобы охватить все потрясающие места Ставропольского края с приграничными Кабардино-Балкарией и Карачаево-Черкесией, одного отпуска не хватит.