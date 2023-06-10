Отдых в Кисловодске летом 2023: что нужно знать?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кисловодск - отличное место для отдыха летом. Этот курорт - самый любимый у туристов на Кавминводах. Из этой статьи вы узнаете, какая погода летом, где можно купаться, есть ли горячие источники и что такое терренкур в Кисловодске.

Кисловодск считается одним из лучших курортов Северного Кавказа и самым популярным городом Кавказских Минеральных Вод. Несмотря на благоприятные природные условия круглый год, многие предпочитают приезжать сюда именно летом, в связи с чем места в санаториях на летний сезон очень быстро распродаются.

Большое количество солнечных дней в Кисловодске стало своеобразной визитной карточкой города, а соседство с северокавказскими республиками КБР и КЧР дает шанс увидеть расположенные там красоты, не потратив на дорогу очень много времени.

Погода в Кисловодске летом

Тем, кто плохо переносит сильную жару, в Кисловодске понравится: летом здесь температура воздуха летом редко превышает +30. Теплее всего бывает в июле и августе, иногда выпадают осадки, но затяжные дожди, как в Краснодарском крае, бывают очень редко, а к августу их вероятность снижается еще больше. К тому же здесь не очень высокая влажность, не больше 70%.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где купаться летом в Кисловодске?

Многих волнует вопрос, можно ли купаться в Кисловодске. Некоторые даже надеются, что в Кисловодске есть море. Но это не морской курорт. Город находится в долине в предгорьях Большого Кавказского хребта. Поэтому разные части Кисловодска расположены на разной высоте относительно уровня моря: от 725 м до более чем 1400 м. Так что этот курорт находится выше, чем другие города Кавминвод, и значительно южнее.

Есть ли горячие источники в Кисловодске?

Когда туристы узнают, что на море здесь рассчитывать нельзя, возникает закономерный вопрос, а на что можно? Есть в Кисловодске какие-нибудь термальные источники, где можно купаться?

Нарзанные ванны в Кисловодске можно принимать в “Октябрьских ваннах”, расположенных на Курортном бульваре, а также во многих санаториях, в том числе “Целебный Нарзан”, “Плаза” и “AZIMUT Здоровье Долина Нарзанов”. В большинстве санаториев есть бассейны.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Так какие источники есть в Кисловодске или поблизости? Для купания в источниках можно съездить в круглогодичный спа-комплекс "Итальянские термы", который находятся рядом с Пятигорском или Суворовские источники, расположенные в станице Суворовской в 50 км от Кисловодска.

В соседнюю КЧР можно съездить в “Жемчужину Кавказа” - большой комплекс бассейнов с термальной водой разной температуры. В КБР есть комплексы “Гедуко” и “Аушигер” недалеко от Нальчика, можно купаться в нарзанных источниках урочища Джилы-Су. Но необходимо помнить, что купание в термальных и минеральных источниках имеет ряд противопоказаний и ограничений.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где купаются местные в Кисловодске?

На протяжении 20 лет в Кисловодске было негде купаться летом, но в этом году для жителей и гостей города после длительной очистки снова откроется городское озеро. Об официальном начале купального сезона скоро сообщат, но планируется открыть его в июне. В некоторых соседних городах даты открытия купального сезона уже объявлены. Например, в Пятигорске купаться в местном озере можно будет уже с 17 июня, а в Железноводске сообщили о старте купального сезона еще в начале месяца.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое терренкур в Кисловодске?

Некоторых посетителей Кисловодска ставит в тупик слово “терренкур”, используемое в отношении дорожек в Курортном парке. Терренкур - это не просто красивое название троп для туристов, это специальный метод, разработанный немецким врачом для оздоровления и снижения веса посетителей лечебных курортов, хотя подобные методы лечения и профилактики болезней использовались еще с середины XIX века.

Терренкуры в Кисловодске разрабатывались еще с 1901 года, курорт идеально для этого подходил, поскольку, чтобы разработать различные варианты маршрутов по углу наклона, расстоянию и высоте над уровнем моря, необходимы перепады высот.

Всего есть шесть вариантов троп здоровья разной сложности, на прохождение двух самых простых маршрутов уйдет всего по полчаса, а на самые сложные - не меньше 3 часов. Но ходить по таким тропам намного приятнее, чем по беговой дорожке, поскольку перед глазами посетителей Кисловодского парка предстают удивительные природные пейзажи.