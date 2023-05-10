Что нужно знать об отдыхе в Кисловодске

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кисловодск - самый южный курорт Кавказских Минеральных Вод - привлекает туристов не только своей уникальной природой, но и тем, что здесь есть все условия для отдыха и лечения. Но чтобы получить максимальное удовольствие от поездки в Кисловодск, необходимо продумать самые важные моменты своего путешествия.

Где лучше жить в Кисловодске?

Главная туристическая улица Кисловодска - Курортный бульвар, ведущий к Нарзанной галерее и входу в Кисловодский парк, где и располагаются главные достопримечательности города. Именно в этой части вы найдете большинство санаториев, отелей и гостиниц. Если хочется приехать на длительный срок и арендовать жилье недорого, то можно остановиться в апартаментах в 15-30 минутах пешком от центра, например в курортной зоне или районе центрального рынка получится дешевле.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько стоит курортный сбор в Кисловодске?

Курортный сбор в Ставропольском крае взимают с отдыхающих еще с 2018 года, это один из первых регионов, где его ввели. В этом году сумма сбора была увеличена до 100 рублей. Налог взимается представителями объектов размещения туристов, таких как санатории, отели, гостиницы, пансионаты. Важно знать, что есть льготные группы граждан, освобождаемые от уплаты сбора, со списком можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кисловодска.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Куда сходить в Кисловодске с детьми?

Кисловодский парк - прекрасный вариант для прогулки, но маленьким детям в нем может быть не так интересно, как взрослым, хотя в парке можно встретить скульптуры животных и покормить белок.

Самые интересные локации для детей в Кисловодском национальном парке:

веревочный городок

канатная дорога

детская площадка “Лукоморье”

Визит-центр с интерактивным музеем истории и природы Кисловодского парка

“Волшебный парк”: Экскурсия-квест "Парк будущего", комплексы "Времена года" и "Волшебный лес" (тоже в Визит-центре).

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Эти места тоже обрадуют детей, особенно если купить там вкусное пятигорское мороженое:

парк аттракционов на Курортном бульваре с колесом обозрения и множеством других аттракционов

дельфинарий

поющий фонтан (с мая по ноябрь), террариум, паровозики и батуты на Курортном бульваре

аквапарк на территории санатория “Долина Нарзанов” (с мая по сентябрь)

историко-краеведческий музей “Крепость”

кинотеатр “Союз” - можно посмотреть мультики или детские фильмы

Кисловодский цирк

страусиная ферма.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что обязательно нужно попробовать в Кисловодске?

Здесь можно попробовать блюда многих народов мира, от азиатской лапши и пиццы до венских вафель и гамбургеров, но больше всего в Кисловодске ресторанов кавказской кухни: осетинской, карачаевской, балкарской и грузинской. Среди самых популярных блюд:

шашлык и садж

речная форель на гриле

осетинские пироги, хачапури, хычины и чуду

супы - чанахи, хашлама, шурпа

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В каком месяце лучше всего отдыхать в Кисловодске?

Если говорить о том, в какое время года лучше всего отдыхать в Кисловодске, то здесь нет определенного ответа. На лечение нарзанными минеральными водами и лечебными грязями в местные санатории приезжают круглый год. Весна и осень, особенно апрель-май и сентябрь-октябрь, хороши для прогулок по городу и треккинга в горах.

Пиковый сезон здесь, как и во многих других местах, приходится на лето - в это время года здесь тепло и солнечно, а температура воздуха самая приятная (не выше +25°C), если сравнивать с другими курортами Кавминвод. Но и зимой из-за отсутствия сильных ветров здесь можно насладиться снежными пейзажами в комфортных условиях, а также поскольку температура воздуха редко опускается ниже -5°C.

Поэтому рекомендуется выбирать месяц отдыха, исходя из индивидуальных предпочтений и целей поездки. В любом случае, Кисловодск - то самое место, где можно хорошо провести время, расслабиться и насладиться прекрасной природой и атмосферой курортного города.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какая одежда понадобится в Кисловодске?

Даже если вы приезжаете в Кисловодск в теплое время года, возьмите с собой теплую одежду: легкую куртку или свитер, не обойтись и без треккинговой обуви или хотя бы обычных кроссовок. По вечерам и ночью здесь становится прохладно, стоит солнцу скрыться, а если вы поднимаетесь в горы, то замерзнуть проще простого. Кроме того, стоит взять с собой солнечные очки и дождевик, так как с зонтом на природе не так удобно.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что купить туристу в Кисловодске?

Часто гости города хотят привезти частичку отпуска с собой или просто порадовать гостинцами родственников или друзей. В этом случае стоит обратить внимание на местные продукты или изделия, характерные только для этого региона.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

минеральная вода - осторожно со сроком хранения, некоторые виды вод везти бессмысленно из-за потери лечебных свойств

чай из горных трав

урбеч, мед и варенье

местные сладости, особенно чурчхела, пастила и пахлава

кавказские специи, приправы и соусы

домашнее вино или настойки

эфирные масла и изделия из можжевельника

питейник - не очень полезный в обычной жизни за пределами курорта, но забавный сувенир

местная лечебная и декоративная косметика

изделия из овечьей шерсти.