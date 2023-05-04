Что посмотреть в Кисловодске

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кисловодск - самый солнечный город Ставропольского края и наиболее популярный курорт Кавминвод. Сюда приезжает множество туристов ради отдыха, лечения и просто в поисках новых впечатлений. Кисловодск не покидает списки топовых туристических мест России. Изначально это место стало модным курортом благодаря исцеляющей кислой воде и удивительной природе.

По числу ясных и солнечных дней Кисловодск опережает другие курорты Кавминвод, климат мягкий, безветренный, поэтому комфортно в городе даже зимой. Лето, причем без сильной жары, здесь длится с мая по октябрь. Кроме того, Кисловодск граничит с Кабардино-Балкарией и Карачаево-Черкесией, куда удобно ездить на однодневные экскурсии. В Кисловодске среди городов региона больше всего санаториев. Это говорит о благотворном влиянии расположения курорта на организм, в том числе за счет горного воздуха, лечебных ванн и питьевых источников. Посетители Кисловодска могут попробовать несколько видов нарзана прямо из бювета.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самые топовые места в Кисловодске

Нарзанная галерея - здание XIX века в неоготическом стиле, где можно бесплатно пить нарзан нескольких видов, холодный или теплый. Лучше приносить с собой емкость, хотя на входе тоже можно купить одноразовые стаканчики. Это не единственное место, где можно пить нарзан, в Кисловодске есть еще несколько павильонов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курортный бульвар - главная туристическая улица. На украшенном яркими клумбами бульваре множество кафе и исторических зданий:

Главные нарзанные ванны,

бывший доходный дом Зипалова,

бывшая гостиница “Подворье Бештау”,

Октябрьские ванны

дом Попандопуло.

Кисловодский парк

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самый большой городской парк Европы состоит из нижней (от Нарзанной галереи до Стеклянной струи), средней (от Долины роз до Серых камней) и горной (до гор Большое и Малое Седло) частей. В парке шесть маршрутов - терренкуров - разной сложности, как для тех, кто проходит лечение, так и для всех желающих.

Мария Новоселова/

Большая часть кисловодских достопримечательностей находится именно на территории курортного парка. На посещение парка рекомендуют выделить не меньше чем полдня. Оттуда на вершину горы ведет канатная дорога, правда, работает она не всегда.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Каскадная лестница - один из вариантов входа в Кисловодский парк. По вечерам лестница подсвечивается, а днем с нее открывается вид на город.

Что посмотреть в Кисловодском парке?

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В старой части парка стоит посмотреть павильон XIX века “Стеклянная струя”, зеркальный пруд, мостик "Дамский каприз" через реку Ольховку и “Грот поцелуев”.

На Сосновой горке есть уютное кафе “Чайный домик”, где можно передохнуть, выпить чаю из горных трав с пирожными или пообедать. Рекомендуем попробовать блюдо «дыня с беконом» и вино.

В новой части парка находятся “Долина роз” со смотровой площадкой (даже если во время вашего пребывания розы не будут цвести, там очень красивая кипарисовая аллея),

"Храм воздуха" (небольшой павильон с хорошим видом и огромным буккроссингом).

"Беседка семи ветров". Туда можно попасть, преодолев 400 ступеней, но также в парке есть и канатная дорога.

Красные грибы - скалы в виде грибов, наиболее интересная локация. В парке есть еще красные скалы, синие камни и серые камни.

Памятник Лермонтову, смотрящему на Эльбрус, на горе Красное солнышко.

С гор Малое Седло (1325 м) и Большое седло (1409 м) можно увидеть панораму Кавминвод.

Что посмотреть в Кисловодске самостоятельно?

Колоннада. Около нее находится статуя лермонтовского “Демона”. У колоннады на одной из лавочек сидит хиромант - высокий и довольно крепкий мужчина. Если сразу не найдете его, спросите у местных - его многие знают. С ним очень интересно пообщаться. Обычно вы сами решаете, сколько ему заплатить.

Парк аттракционов с колесом обозрения, поющий фонтан

Филармония им. В.И. Сафонова.

Дача Шаляпина.

Музей Солженицына и музей-усадьба Ярошенко.

Свято-Никольский собор, Храм Пантелеймона целителя и Соборная мечеть.

Музей “Крепость” с тем, что осталось от изначальной кисловодской крепости.

Лермонтовский водопад - небольшой, но единственный водопад в черте города.

Лермонтовская скала - утес, где по легенде проходила дуэль Печорина и Грушницкого. Сюда можно дойти пешком от центра города, находится в 2,5 км от водопада.

Усадьба Твалчрелидзе, которую называют дачей Матильды Кшесинской, но это только легенда.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Куда можно поехать в Кисловодске?

Замок Коварства и Любви - современное здание с отелем и рестораном. Сюда можно доехать на общественном транспорте, но от остановки придется пройти около километра.

Гора Кольцо с естественным круглым отверстием, находится по пути к замку и водопадам, также описана Лермонтовым в “Герое нашего времени”.

Гора Баран в 12 км от города с горнолыжным комплексом.

Медовые водопады

Комплекс из пяти каскадов, расположенных в 7 км от замка. На самих водопадах много времени вы вряд ли проведете, зато радом есть база отдыха, где можно попробовать очень вкусный шашлык из черкесской черной баранины. Кроме того, недалеко находится большое конное хозяйство, где можно покататься на лошади. Правда, туда желательно ехать на своей или арендованной машине, поскольку на такси с водопадов ухать сложнее.

Самые красивые места в КБР и КЧР рядом с Кисловодском:

Карачаево-Черкессия

Рим-гора в 18 км от Кисловодска с плоским плато и руинами крепости.

Плато Бермамыт с потрясающими закатами, сюда стоит поехать с экскурсией, так как добираться придется по бездорожью.

Перевал Гумбаши по пути к Домбаю через плато Бийчесын с невероятными зелеными лугами.

Архыз - всесезонный горнолыжный курорт.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кабардино-Балкария

Курортная местность “Долина нарзанов” с 20 источниками.

Чегемские водопады.

Урочище Джилы-Су. Дорогу, ведущую туда от Кисловодска, называют самой красивой на Кавказе. Само место не слишком популярное и раскрученное, но кроме природных красот туда есть смысл поехать ради нескольких кафе, славящихся кавказской едой.

Национальный парк "Приэльбрусье" с посещением горы Эльбрус. Там можно подняться на канатке до поляны Азау или выше - до станции "Гара-Баши", откуда очень отчетливо видны две вершины Эльбруса.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоит также посетить другие города-курорты Кавминвод: Пятигорск, Железноводск и Ессентуки. В каждом из них есть свои интересные локации и минеральные источники.