Что посмотреть в Пятигорске самостоятельно: маршрут на один день

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Живописный Пятигорск, расположенный в центре курортного кластера Кавминвод, славится не только своими природными красотами, но и богатым историческим и культурным наследием, лермонтовскими местами. В городе более 40 минеральных источников, воду из некоторых можно пить с целью оздоровления, но некоторые воды предназначены только для купания.

Пятигорск не ограничивается лишь возможностями культурного просвещения и осмотра достопримечательностей, здесь располагаются десятки санаториев, специализирующихся как на различных лечебных профилях, так и на общем укреплении организма.

Что посмотреть в Пятигорске самостоятельно?

В Пятигорске много мест, которые удобно осматривать самостоятельно. Хотя вам ничто не помешает также заказать экскурсию у какого-либо туроператора или у местных, чтобы побольше узнать об истории города из более опытных рук, а не просто в результате поиска в интернете.

Если вы приехали в Пятигорск на один день, например на электричке из Кисловодска, то за утро, день и вечер вы как раз успеете посмотреть все самые интересные достопримечательности города. Но если вы остановились в самом Пятигорске и торопиться вам некуда, такой маршрут можно взять за основу в качестве ознакомления с городом в первые дни отдыха.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пятигорск - это город с богатой историей, связанной с именами Лермонтова, Пушкина, Льва Толстого. Начать прогулку можно как раз с памятника Лермонтову в одноименном сквере, куда можно дойти по прямой от железнодорожного вокзала. Этот памятник, установленный в 1889 году, стал первым, посвященным поэту в России.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отсюда можно пройти к главной городской площади - Ленина, а потом повернуть к музею Лермонтова. По улице Карла Маркса - одной из самых старых в городе - удобно добираться к нижней станции канатной дороги, а дальше следует подъем на Машук - гору-лакколит высотой почти 994 метра. Есть несколько разных вариантов подъема на гору, но самый простой именно на канатке.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Очень хороший кольцевой маршрут проходит и вокруг горы, позволяющий посмотреть все самые интересные локации: место дуэли Лермонтова, Перкальскую скалу, Комсомольская поляна, Ворота Любви, Эолову Арфу и грот Лермонтова, Ворота солнца и Провал, прославившийся благодаря "Двенадцати стульям" и Остапу Бендеру, памятник которому украшает проход к ярко-голубому горному озеру глубиной 11 метров. По пути есть и смотровые площадки.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Конечно же стоит обязательно посетить парк "Цветник" с Ермоловскими ваннами, Лермонтовской галереей (сейчас это филиал Северо-Кавказской Государственной филармонии, которая находится в Кисловодске) и памятником Кисе Воробьянинову. А чашку кофе очень приятно выпить в одной из главных архитектурных достопримечательностей города - кофейне Гукасова. Но с ресторанчиками и кафе в Пятигорске проблем нет, здесь их довольно много, пожалуй больше, чем в остальных городах Кавминвод.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Желающие могут прогуляться до пятигорского некрополя, где первоначально был захоронен Михаил Лермонтов, а также посетить Верхний рынок, работающий еще с середины прошлого века (там есть и фуд-корт).

В Пятигорске есть море?

Хотя в Пятигорске моря нет, купаться здесь можно. И не только в термальных источниках. Каждое лето в городе открывается купальный сезон после того, как Новопятигорское озеро - главный водоем города, к тому же единственный, где купание официально разрешено - приведут в порядок и подготовят к приему гостей. В последние годы старт купальному сезону давался в начале-середине июня, в этом году дата будет также зависеть от погодных условий, но активная подготовка уже ведется. Спасатели рекомендуют купаться лишь в строго отведенных для этого местах, на есть взрослая зона и специальный пляж для детей. Отдых на берегу озера можно совместить с прогулкой по соседнему парку Победы.

Где погулять в Пятигорске вечером?

Вечером можно сходить в парк культуры и отдыха им. Кирова, чтобы прокатиться на аттракционах, он работает допоздна и находится совсем недалеко от вокзала. Там неплохо и днем, а вечером включают подсветку и музыкальные фонтаны.