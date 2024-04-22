Грузия примет закон об иноагентах через две недели

Парламент Грузии намерен принять законопроект об иноагентах в третьем и окончательном чтении через две недели. Об этом на пресс-конференции 1 мая сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
"Через две недели у нас будет третье чтение. После этого через месяц, четыре недели будет процедура преодоления вето (президента Саломе Зурабишвили – прим. ред.)"
– глава правительства
Он подчеркнул, что акции протеста никак не помешают принять законопроект.
"Мы, конечно же, примем этот закон. Будет дискомфорт, который продлится несколько дней, однако в долгосрочной перспективе мы на годы застрахуем страну от поляризации и радикализма"
– грузинский премьер
Он также акцентировал внимание на том, что принятие закона ускорит интеграцию Грузии в ЕС, а не затормозит.
"Евроинтеграция ускорится. Потому что если мы избежим даже мысленных революционных процессов, это только ускорит евроинтеграцию"
– Ираклий Кобахидзе
Кроме того, он обратился к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой проявлять максимальное терпение по отношению к гражданам, участвующим в митингах против законопроекта об иноагентах.
"Мы понимаем, что нелегко не реагировать на насилие и оскорбления, однако прошу всех с максимальным терпением противостоять любому насильственному или противозаконному действию митингующих"
– премьер Грузии
Законопроект об иноагентах в Грузии
В случае принятия этого закона иноагентами начнут считаться организации, преследующие "интересы иностранных сил". Их обяжут регистрироваться в специальном реестре и каждый год предоставлять декларации о доходах.
Против закона выступают оппозиционеры и президент страны Саломе Зурабишвили, а также официальные лица стран-членов Евросоюза, которые считают, что его принятие усложнит интеграцию Грузии в ЕС.
Акции протеста
Митинги против законопроекта продолжаются в Тбилиси уже около двух недель. В ходе вчерашней акции силовики задержали 63 человек.