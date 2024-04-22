Грузия примет закон об иноагентах через две недели

Премьер Грузии анонсировал принятие закона об иноагентах в окончательном чтении в середине мая. Он подчеркнул, что участники акции протеста не заставят власти передумать, как это было год назад.

Парламент Грузии намерен принять законопроект об иноагентах в третьем и окончательном чтении через две недели. Об этом на пресс-конференции 1 мая сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

"Через две недели у нас будет третье чтение. После этого через месяц, четыре недели будет процедура преодоления вето (президента Саломе Зурабишвили – прим. ред.)"

– глава правительства

Он подчеркнул, что акции протеста никак не помешают принять законопроект.

"Мы, конечно же, примем этот закон. Будет дискомфорт, который продлится несколько дней, однако в долгосрочной перспективе мы на годы застрахуем страну от поляризации и радикализма"

– грузинский премьер

Он также акцентировал внимание на том, что принятие закона ускорит интеграцию Грузии в ЕС, а не затормозит.

"Евроинтеграция ускорится. Потому что если мы избежим даже мысленных революционных процессов, это только ускорит евроинтеграцию"

– Ираклий Кобахидзе

Кроме того, он обратился к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой проявлять максимальное терпение по отношению к гражданам, участвующим в митингах против законопроекта об иноагентах.

"Мы понимаем, что нелегко не реагировать на насилие и оскорбления, однако прошу всех с максимальным терпением противостоять любому насильственному или противозаконному действию митингующих"

– премьер Грузии

Законопроект об иноагентах в Грузии

В случае принятия этого закона иноагентами начнут считаться организации, преследующие "интересы иностранных сил". Их обяжут регистрироваться в специальном реестре и каждый год предоставлять декларации о доходах.

Против закона выступают оппозиционеры и президент страны Саломе Зурабишвили, а также официальные лица стран-членов Евросоюза, которые считают, что его принятие усложнит интеграцию Грузии в ЕС.

Акции протеста

Митинги против законопроекта продолжаются в Тбилиси уже около двух недель. В ходе вчерашней акции силовики задержали 63 человек.