Ночные протесты в Грузии - задержаны 63 человека

В Тбилиси ночью проходила очередная акция протеста, связанная с законом об иноагентах. Задержаны свыше 60 человек, есть пострадавшие, в том числе и среди полицейских. Оппозиционеры кидали в правоохранителей камнями, те в ответ применяли водометы и слезоточивый газ.

Акции протеста в Грузии, связанные с законопроектом "О прозрачности иностранного влияния", не стихают. Минувшей ночью митинг прошел в центре Тбилиси, десятки пострадавших и задержанных.

"Сотрудники МВД Грузии на акции на проспекте Руставели за мелкое хулиганство и неподчинение законному требованию полицейского (166 и 173 статьи Кодекса административных нарушений) задержали 63 человека"

– замглавы МВД страны Александр Дарахвелидзе

Участники акции бросали в правоохранителей камни и бутылки, в результате пострадали шестеро полицейских, из них трое госпитализированы. Силовики применяли против протестующих спецсредства - водометы, перцовый спрей, слезоточивый газ.

Всего несколько десятков человек пострадали на ночной акции протеста, среди них и глава оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили.

Акция протеста завершилась уже утром, около 05.30, оппозиционеры пообещали вернуться на площадь днем 1 мая.