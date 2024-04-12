Премьер Грузии назвал Зурабишвили предателем страны

Ираклий Кобахидзе выступил с речью по случаю Дня Сил обороны Грузии, в которой назвал президента республики предателем.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предает интересы страны. С таким заявлением выступил глава правительства республики Ираклий Кобахидзе в ходе празднования Дня Сил обороны Грузии.

Он заявил, что Зурабишвили присоединилась к оппозиционным силам, которые стремятся расшатать политическую ситуацию в стране, добиться свержения власти и втянуть республику в военный конфликт.

Кобахидзе подчеркнул, что не будет реагировать на высказывания президента, которая выступала с речью перед выходом премьера на трибуну.

"Самое печальное, что человек, который до сих пор юридически называется президентом Грузии, является просто предателем этой страны, в прямом смысле этого слова. Она напрямую предает национальные интересы Грузии. Просто печально, что сегодня этот человек называется президентом Грузии, за что я хотел бы лично извиниться перед грузинским обществом"

- Ираклий Кобахидзе