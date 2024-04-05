Вестник Кавказа

Зурабишвили раскритиковала Кобахидзе за несоблюдение дипломатических правил

Зурабишвили раскритиковала Кобахидзе за несоблюдение дипломатических правил
© Фото: Сайт президента Грузии
Президент Грузии выступила с критикой в отношении премьера республики из-за того, что он не соблюдает правила дипломатии. По словам президента, глава правительства нарушил их, когда проводил встречу с канцлером Германии на немецком языке.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе грубо нарушил дипломатическое правило. Он провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем на немецком языке. С таким заявлением выступила президент республики Саломе Зурабишвили.

Она подчеркнула, что премьеру необходимо проводить переговоры на государственном языке своей страны.

"Что касается Ираклия Кобахидзе, надо сказать, что это полное нарушение всех дипломатических правил: когда ты находишься с официальным визитом, не должен говорить на языке этой страны"

 - Саломе Зурабишвили

В своем заявлении президент также подчеркнула, что она родилась в Париже и свыше 30 лет была госслужащим во Франции. При этом при встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном она говорит на грузинском языке.

Зурабишвили предложила главе правительства перед поездкой за рубеж, ознакомиться с дипломатическими правилами.

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