Вестник Кавказа

Кобахидзе: Грузия станет полноправным членом Евросоюза

Кобахидзе: Грузия станет полноправным членом Евросоюза
© Фото: сайт правительства Грузии
В среднесрочной перспективе Грузия намерена стать полноправным членом Евросоюза – для этого в стране продолжается процесс реформ, заявил сегодня находящийся с официальным визитом в Берлине ее премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Конечная цель властей Грузии - в полноправное членство в ЕС, заявил сегодня на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

"Среднесрочной перспективой Грузии является членство в Евросоюзе, который объединяет свободные народы от Лиссабона до Тбилиси. ...Мы продолжаем процесс реформ. Это мы делаем в рамках рекомендаций, переданных Еврокомиссией, и надеемся, что реформы, проделанные Грузией, будут оценены должным образом"

- Ираклий Кобахидзе

Столь категоричное заявление грузинский премьер, совершающий официальный визит в Германию, сделал после переговоров с канцлером ФРГ в закрытом и расширенном форматах, по плану визита Кобахидзе также встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, передает ТАСС.

Напомним, 8 ноября минувшего 2023 года Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза предоставить Грузии статус кандидата на вступление при условии, что страна завершит проведение начатых реформ, и 14 декабря глава Евросовета Шарль Мишель

объявил о предоставлении Грузии такого статуса.

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