Грузия меняет премьера, но не ориентацию: что происходит между Кобахидзе, Иванишвили и Зурабишвили

В грузинском руководстве завершилась чехарда: самый богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили в очередной раз вернулся во власть, на сей раз в роли почетного председателя "Грузинской мечты" с широкими полномочиями; премьер Ираклий Гарибашвили пересел в кресло председателя "Мечты", а освободившееся премьерское кресло занял Ираклий Кобахидзе.

Кандидатуру Кобахидзе на пост главы Кабмина выдвинул Иванишвили, которого оппозиция называет "теневым правителем страны", на съезде "Грузинской мечты". Кобахидзе сразу же сделал реверанс в сторону своего предшественника – Ираклия Гарибашвили, который теперь стал председателем партии, заметив, что Гарибашвили все три года своего правления был эффективен, а потому менять в правительстве после него особой ничего не нужно.

Действительно, все члены Кабмина остались на своих местах, за исключением главы военного ведомства Джуаншера Бурчуладзе, который, по данным Кобахидзе, давно хотел "перейти в другую сферу".

Кто такой Джуаншер Бурчуладзе?

46-летний Джуаншер Бурчуладзе по образованию финансист, тесно связанный с США. Он окончил финансово-банковский факультет Гуманитарно-технического университета Джорджии; стажировался в Департаменте стран Америки МИД Грузии; работал финансовым менеджером в посольстве Грузии в США; но в правительстве Гарибашвили, приступившем к работе три года назад, занял пост, далекий от его финансово-экономических интересов. Возможно, должность главы военного ведомства досталась Бурчуладзе как раз из-за его налаженных контактов на Западе. На посту министра обороны он нередко встречался с натовскими генералами, обсуждал c ними военные реформы, необходимые для увеличения оборонного потенциала Грузии; учения НАТО-Грузия; уверял, что Тбилиси предлагает партнерам "отвечающую высоким стандартам масштабную и эффективную среду для многонациональных учений". Теперь Бурчуладзе уходит из военной сферы, вероятно, опять в финансовую. И уступает место Ираклию Чиковани.

Кто такой Ираклий Чиковани?

43-летний Чиковани в свое время окончил юрфак Тбилисского госуниверситета, работал в Минобороны, Совете национальной безопасности, в МИДе, был депутатом парламента от оппозиционной партии "Свободные демократы", советником премьера Георгия Гахарии по международным вопросам, пресс-спикером главы Кабмина.

Сейчас в составе правительственной делегации во главе с Кобахидзе Чиковани едет в Брюссель, чтобы заявить партнеров в намерении продолжать тесное сотрудничество с НАТО, которое, по его словам, в последние 10 лет было особенно плодотворным. Чиковани убежден, что вступление в НАТО обеспечит Грузии безопасность и стабильность. На это и проблемы кибербезопасности в 2024 году в бюджете предусмотрено 230 миллионов лари (1 лари = 0,35 долларов). Помимо интеграции с НАТО Чиковани займется усилением резервной службы.

При выдвижении на пост главы военного ведомства Чиковани сделал реверанс в сторону Иванишвили, подчеркнув его роль в "поддержании мира, продвижении национальных интересов, демократизации страны и фактически европейской трансформации".

Иванишвили рулит

Для вернувшегося в политику Иванишвили учредили пост почетного председателя с расширенными полномочиями. В его полномочия входит право выдвигать премьера, чем Иванишвили и воспользовался, получив изысканный комплимент от нового главы Кабмина. При назначении на пост премьера Кобахидзе заверил, что для него жизненно необходимы советы Иванишвили, ставшего "гроссмейстером в политике":

Он может заранее просчитать 10-20 ходов. Таковы его возможности в политике и не только в политике, хотя я говорю именно о политике.

Кобахидзе в глазах однопартийцев

При этом самого Кобахидзе стали расхваливать члены парламентского большинства. Так, депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Бека Одишария заметил, что именно в период, когда Кобахидзе руководил "Грузинской мечтой", партия прекратилась в "дружную семью" и теперь "готова принять любой вызов".

Депутат "Мечты" Нино Цилосани сказала:

Лично Иракли Кобахидзе был мишенью номер один для оппозиции. И если бы не его эмоциональная устойчивость, его интеллект и политическая хватка, и, главное, его патриотизм, то нашей парламентской команде было бы трудно преодолеть эти сложности.

Кобахидзе в глазах президента Грузии

В Грузии, как и в Армении, президент исполняет в основном представительские функции, а власть находятся в руках главы правительства. Президент Грузии Саломе Зурабишвили явно недолюбливает как нового премьера, так выдвинувшего его на этот пост Иванишвили.

По мнению Зурабишвили, именно с именем Кобахидзе связана печальная история с депутатом Госдумы, председателем Межпарламентской Ассамблеи православия Сергеем Гавриловым, который приехав в 2019 году в Тбилиси, чтобы провести заседание ассамблеи, по приглашению грузинской стороны занял кресло спикера парламента (в буквальном смысле слова). Позднее он рассказал, что в зал заседаний ворвались экстремисты, заняли президиум, уничтожили документы, ударили его самого и угрожали расправой. Работа ассамблеи была сорвана, Гаврилов и другие члены российской делегации под охраной покинули здание парламента Грузии.

На следующий день несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента, требуя отставки главы МВД Георгия Гахарии и тогдашнего спикера парламента Кобахидзе. Потом начались волнения, митинг разгоняли, люди собирались вновь, обещая продолжения акции до тех пор, пока Кобахидзе не покинет пост спикера парламента. В России на все эти события отреагировали жестко: ввели запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией, а протесты назвали русофобской провокацией.

Помимо того, что Кобахидзе "усадил" Гаврилова в свое кресло, Зурабишвили инкриминировала ему и всей "Грузинской мечте" антиевропейскую политику:

Европейская ориентация в стране столкнулась с вызовом — наш многовековой курс сначала незаметно, а затем и более отчетливо сменил акценты: антиевропейские и антизападные отголоски перешли из маргинальных политических кругов в официальную риторику. При этом позиция по отношению к России существенно смягчились.

Иванишвили в глазах президента Грузии

Однако главный адресат вопросов, по мнению Зурабишвили, вовсе не премьер-министр, не председатель парламента и не правящая партия, а тот, кто реально управляет страной - Бидзина Иванишвили. Президент Грузии перечислила множество "прегрешений" Иванишвили, но главное заключается в том, что он - "олигарх, обогатившийся в России, который верит в ее скорую победу в биполярном мире и соответствующим образом разработал свою стратегию".

Можно как угодно относиться к Иванишвили, но похоже, госпожа президент уверовала в теорию заговора. Она убеждена, что Россия ведет против Грузии гибридную войну, состоящую из следующих элементов:

российские иммигранты, разваливающие экономику Грузии

возобновление прямых авиаперелетов из России в Грузию

беспрепятственный приезд российских чиновников в Грузию

российский круизный лайнер в порту Батуми

икона с изображением Сталина.

Сведя все эти элементы воедино, Зурабишвили пришла к несколько параноидальному выводу: такими образом Россия и ее приспешники в Грузии разжигают рознь, стремясь к конфронтации и дестабилизации страны.

Чем закончатся все эти внутригрузинские противоречия, покажут парламентские выборы, которые должны пройти в октябре и определить дальнейшее направление развития страны. Но, похоже, в любом случае курс на интеграцию с Евросоюзом и НАТО останется незыблемым.