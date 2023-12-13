Европейская ловушка для Грузии

На минувшем саммите Евросоюза европейские лидеры все-таки дали Грузии статус кандидата. Действительно ли Тбилиси заслужил такой статус, или это хитрая уловка Брюсселя?

С приходом Михаила Саакашвили к власти в 2003 году Грузия взяла курс на евроинтеграцию. Хотя с 2012 года его партия ушла в оппозицию и новые власти ведут прагматичную политику по отношению к России, курс на Евросоюз остается максимой внешней политики Грузии. Такой настрой дает Брюсселю рычаги давления в регионе.

Кандидатская приманка ЕС

В июне прошлого года ЕС продемонстрировал свою силу. При решении о том, кому дать статус кандидата в члены союза, приоритет был отдан Украине и Молдове, а Грузии было рекомендовано выполнить 12 условий. Грузинские власти, разумеется, остались крайне недовольны таким решением, ведь в вопросе политических и экономических реформ Грузия смотрится не хуже, чем ряд стран-членов ЕС, не говоря уже про Украину и Молдову.

Ряд экспертов сразу обратили внимание, что вопрос связан не с коррупцией, реформами или правами человека, а Россией. В последние годы Грузия укрепила связи с северным соседом. Тбилиси не примкнул к антироссийским санкциям и возобновил авиасообщение с Москвой. В качестве ответного шага Россия в мае 2023 года отменила визы для грузин.

Прошло больше года с последнего саммита, и Брюссель изменил свое отношение к Тбилиси. 14 декабря лидеры Евросоюза дали Грузии статус кандидата в члены ЕС. Любопытно, что многие страны, которые раньше блокировали процесс - Литва, Эстония и Чехия - выступили в поддержку Грузии. Еврокомиссия со своей стороны также поддержала Грузию, заявив, что она "движется вперед к членству в ЕС". При этом и Еврокомиссия, и лидеры блока - Франция и Германия - давали понять, что ждут от республики реформ.

Почему Грузия получила статус кандидата?

С последнего саммита по ключевым вопросам изменений не происходило. Грузия как развивала связи с Россией, так и развивает. Саакашвили все еще сидит в тюрьме. Против президента Саломе Зурабишвили предпринимаются попытки импичмента за ее несогласованные визиты в ЕС. Так почему же Евросоюз все-таки пошел на уступки? Откуда такая щедрость?

Объяснений здесь может быть несколько. Во-первых, Грузия, хоть и не провела требуемые реформы, но от спорного закона об иноагентах отказалась. Во-вторых, ЕС сам всегда был непоследователен в вопросах евроинтеграции. Решения часто принимаются по политическим причинам. Коррумпированная Украина уже получила переговоры по членству, прибалтийские страны уже члены, а Турция уже два десятилетия остается кандидатом.

ЕС, несмотря на соперничество на постсоветском пространстве с Россией, понимает, что перегибать палку не стоит. Если поставить совсем жесткие условия Грузии, то можно окончательно толкнуть ее к переориентации на Россию. Силовой фактор тоже немаловажен. Сейчас ЕС ничего не может сделать Грузии. Когда ЕС сотрясают социально-экономические проблемы, а все силы брошены на Украину и отчасти на Ближний Восток, активно играть в Закавказье он не в состоянии. Однако это не значит, что Брюссель смирился с ослаблением своего влияния в регионе.

Последствия статуса кандидата для Грузии

Статус кандидата - это уловка с целью сделать Грузию ближе к ЕС, чтобы при удобном случае раскачать ее, как Украину. Янукович, как мы помним, тоже сначала подписал соглашение об ассоциации. Кроме того, под статус кандидата ЕС будет выкатывать новые реформы, необходимые для дальнейшей интеграции и начала переговоров о членстве. Они будут сопряжены с либерализацией политической системы, требованиями дать свободу оппозиции Саакашвили и ему лично, а также принятием новых либеральных законов, размывающих традиционный семейный и религиозный уклад. Грузинская мечта имеет тактические выгоды, ибо на предстоящих выборах можно продать успех с ЕС. Однако в долгосрочной перспективе Брюссель будет стягивать удавку на шее правительства Гарибашвили, чтобы сделать его более слабым и менее ориентированным на Россию.

Во время сентябрьского визита в Грузию глава евродипломатии Жозеп Баррель ясно дал понять, чего в Брюсселе ждут от Тбилиси. Координации грузинской внешней политики с европейской. "Сближение с нашей внешней политикой – это обязательство", - сказал Баррель, выразив сожаление в связи с тем, что Грузия возобновила авиасообщение с Россией.

Интеграция с ЕС сулит ряд выгод в виде свободы передвижения товаров, людей, услуг и капитала. Однако вместе с тем страны-члены и даже кандидаты теряют свой суверенитет. Сербия еще не является членом ЕС, но вынуждена считаться с санкционной политикой ЕС и уступать в вопросе своей территориальной целостности. Венгрия и Словакия - уже члены ЕС, но ощущают на себе негативные последствия.

Армения и Азербайджан

Армения постепенно движется путем Грузии. Обиженное за свое поражение в Карабахской войне на Россию правительство Никола Пашиняна ищет спасения в рядах европейцев. Власти Армении поддержали евроинтеграцию Молдавии и Украины и выразили намерение сблизиться с ЕС в той мере, в которой того захотят в Брюсселе.

В отличие от Армении и Грузии, Азербайджан проводит суверенную политику. В Баку понимают, что втягивание в интеграционные процессы сделает его зависимым от прихотей и желаний в европейских столицах. Под демократические принципы всегда можно подогнать желание свергнуть то или иное руководство. Не будучи связан обязательствами в статусе кандидата, Азербайджан может спокойно вести торговлю с Россией, строить трубопроводы в Евросоюз и проводить военные учения с Турцией. Поэтому президент Ильхам Алиев и заявил, что Азербайджан не стремится в европейские ряды.