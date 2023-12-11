Грузия начнет переговоры о вступлении в ЕС через год

Грузия будет готова к переговорам о вступлении в Евросоюз в декабре следующего года.

Правящая партия республики «Грузинская мечта» планирует начать процесс переговоров о вступлении в Европейский союз через год. Такое заявление сделал председатель партии Ираклий Кобахидзе.

«Как нам сказали, в декабре следующего года будет обсуждаться вопрос открытия переговоров. К этому моменту и даже раньше мы будем готовы, чтобы открыть для Грузии переговоры. Всем известно, что на самом деле по всем параметрам Грузия опережает Украину и Молдову, а также ряд других стран-кандидатов, с которыми уже открыты переговоры. Поэтому мы уверены, что к декабрю от начала и до конца мы будем готовы к открытию переговоров»

- Ираклий Кобахидзе

В прошлый четверг ЕС утвердил Грузии статус кандидата на вступление. Следующий этап к членству в ЕС – диалог с Брюсселем о вхождении республики. Для того чтобы перейти на следующий уровень, страна должна выполнить ряд требований, в том числе провести свободные выборы в парламент осенью следующего года. Кроме этого, Грузии необходимо провести масштабные реформы в области законодательства республики.