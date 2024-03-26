Вестник Кавказа

Турция будет торговать импортным СПГ

Турция будет торговать импортным СПГ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турция начнет торговать импортированным газом в сжиженном виде. Закон об этом был принят парламентариями страны.

Парламент Турции принял законопроект, который открывает путь для продажи импортированного газа в сжиженном виде на внутреннем рынке.

Отметим, что законодательная инициативы поступила в парламент в начале года

Какой эффект ожидается от нового закона?

Принятие закона о продаже импортированного сжиженного газа открывает новые возможности для турецкого рынка энергоносителей. Прежде всего, он позволит стране открывать предприятия по сжижению «голубого топлива», что в конечном итоге направлено на превращение Турции в международный центр торговли газом.

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