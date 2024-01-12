Ветеранам Великой Отечественной войны в Грузии выделят по $750

Грузинское руководство анонсировало выплаты ветеранам в преддверии 79-й годовщины Победы в ВОВ. Денежные средства получат как ветераны, так и семьи погибших в годы войны.

Власти Грузии предоставят по 2 тыс лари (примерно $750) ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сказано в распоряжении, размещенном на сайте правительства.

Кроме того, семьи погибших воинов получат по 1 тыс лари ($373).

Выплаты приурочены к 79-й годовщине Победы над фашизмом.

Согласно официальной статистике, в настоящее время в республике проживает 66 ветеранов. День Победы над фашизмом ежегодно отмечается в стране 9 мая.