Вестник Кавказа

Ветеранам Великой Отечественной войны в Грузии выделят по $750

Ветеранам Великой Отечественной войны в Грузии выделят по $750
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинское руководство анонсировало выплаты ветеранам в преддверии 79-й годовщины Победы в ВОВ. Денежные средства получат как ветераны, так и семьи погибших в годы войны.

Власти Грузии предоставят по 2 тыс лари (примерно $750) ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сказано в распоряжении, размещенном на сайте правительства.

Кроме того, семьи погибших воинов получат по 1 тыс лари ($373).

Выплаты приурочены к 79-й годовщине Победы над фашизмом.

Согласно официальной статистике, в настоящее время в республике проживает 66 ветеранов. День Победы над фашизмом ежегодно отмечается в стране 9 мая.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1265 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Слет ТОКСовцев и &quot;Вахта памяти&quot; пройдут в Дагестане

Слет ТОКСовцев и "Вахта памяти" пройдут в Дагестане

Персидский маршрут ленд-лиза: почему его выбрали, как он работал?

Персидский маршрут ленд-лиза: почему его выбрали, как он работал?

Северную Осетию украсят портреты ветеранов

Северную Осетию украсят портреты ветеранов

В Ингушетии пройдет военно-патриотический фестиваль &quot;Защитники будущего&quot;

В Ингушетии пройдет военно-патриотический фестиваль "Защитники будущего"

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы