Алматинские огнеборцы предотвратили крупный пожар

Накануне вечером в одном из торговых комплексов Алматы мог вспыхнуть масштабный пожар, которого удалось избежать благодаря оперативности огнеборцев: от огня спасли полностью загруженный товарами склад.

Казахстанские пожарные накануне предотвратили крупный пожар в Алматы, который мог обернуться огромным материальным ущербом, сообщили в городском ДЧС.

Пожар начался с задымления в центре "Атакент" – прибывшие по вызову огнеборцы уже через шесть минут обнаружили его в складском помещении. Очаг, в котором уже разгорался огонь, был найден на втором этаже павильона на площади 60 кв м, передает "АиФ-Казахстан".

"Учитывая высокую пожарную нагрузку (склад был полностью заполнен товарно-материальными ценностями), а также плотную задымленность, незамедлительно были введены несколько пожарных стволов и задействован пожарный автомобиль дымоудаления"

- ДЧС Алматы

На тушение начинавшегося пожара огнеборцам понадобилось 35 минут – возгорание потушили в 22:57. С огнем боролись 57 спасателей и 18 единиц техники.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.