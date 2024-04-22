Вестник Кавказа

Сосновый бор тушат посреди паводка на востоке Казахстана

Сосновый бор тушат посреди паводка на востоке Казахстана
© Фото: МЧС Казахстана
Лес горит в Абайской области Казахстана. Уже известна причина начала пожара. Фото и видео с места событий опубликовало МЧС Казахстана. Возгорание локализовано, но пока не потушено.

Лесной пожар тушат на востоке Казахстана, охваченном паводком, рассказали в МЧС РК.

ЧП случилось в Абайской области.

"На территории гослесфонда в квартале 148 Дмитриевского лесничества Бородулихинского филиала "Семей орманы" [лес Семея – ред.] предварительно в результате падения дерева на высоковольтную электролинию произошло возгорание соснового бора"

– МЧС

Пожар заметили инспекторы лесной охраны. Они вели патрулирование по земле и в 13.00 по местному времени (11.00 мск) заметили дым. Сообщив о возгорании в лесничестве, они пошли к очагу.

Спустя две минуты пожарная техника отправилась на место событий.

"Ликвидация огня осложнилась сильным ветром и заболоченной местностью. Характер распространения огня – низовой устойчивый"

– МЧС

С огнем борются четыре десятка человек, это пожарные и лесники. Они используют 14 единиц техники.

По последним данным, огонь локализован на более чем 0,2 га. Это удалось сделать спустя два часа после обнаружения пожара.

Напомним, что восточная часть Казахстана охвачена половодьем.

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