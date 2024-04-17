Крупный пожар не могут потушить пятый день на юге Казахстана

Уголовное дело открыто в Казахстане по факту масштабного природного пожара, тушение которого продолжается уже несколько дней. Сейчас огонь охватил уже 31 га леса.

Масштабный пожар продолжают тушить в Балхашском районе, сообщает МЧС Казахстана.

По данным ведомства, открыто уголовное дело. Оно возбуждено по статье об уничтожении лесов, максимальное наказание по ней – 8 лет лишения свободы.

Пожар начался 19 июля, изначально горели только камыши. Однако теперь огонь распространился и на леса – пламенем охвачен 31 га земель лесного фонда.

Тушение ведется с воздуха, так как многие очаги расположены в труднодоступной местности. Вертолеты сбрасывают воду, всего было выполнено почти 130 сбросов, потрачено более 387 т воды.

На данный момент пожар удалось локализовать.