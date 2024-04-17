Вестник Кавказа

Юго-восток Казахстана объят природным пожаром

Юго-восток Казахстана объят природным пожаром
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Камыш и сухая трава горят в Алматинской области на юго-востоке Казахстана. К тушению пожара подключены вертолеты.

В Балхашском районе Алматинской области на юго-востоке Казахстана продолжают гореть камыш и сухая трава. В тушении пожара задействована авиация.

«Тушение очагов пожара осложняется торфяными, труднодоступными, отдельно стоящими болотистыми местами и наличием постоянно меняющегося сильного ветра»

– МЧС Казахстана

Причины пожаров

Одной из основных причин пожаров в Балхашском районе является неблагоприятные погодные условия. Высокая температура, сухость и ветер способствуют быстрому распространению огня.

Отметим, что пожары в Балхашском районе имеют серьезное воздействие на окружающую среду. Выбросы вредных веществ в атмосферу ухудшают качество воздуха, что может привести к проблемам с дыханием у местных жителей. Кроме того, уничтожается растительность, что приводит к эрозии почвы и утрате биоразнообразия.

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