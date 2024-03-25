Калиматов: Запад не теряет надежды устроить пожар на Северном Кавказе

Утреннее нападение на наряд ППС в Карачаевске – не что иное, как очередная попытка дестабилизировать ситуацию на Северном Кавказе, КТО в Ингушетии – также звено этой цепи, заявил сегодня глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Всплеск активности бандформирований на Северном Кавказе, который происходит в последнее время – это попытка Запада дестабилизировать ситуацию и вынудить Россию перебросить сюда часть сил, заявил сегодня глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"Ряд последних событий на Северном Кавказе ясно сигнализируют о целенаправленной работе по дестабилизации политической ситуации в России. В месяц Рамадан была ликвидирована группа террористов, готовивших теракты в Ингушетии, за этим последовал теракт в "Крокус Сити Холле", сейчас совершено нападение на полицейский пост в Карачаево-Черкесии. Расчет делается на то, что, создав горячие точки на Северном Кавказе, они вынудят Россию перебросить часть своих сил и ресурсов сюда"

- Махмуд-Али Калиматов

Недружественные страны считают Северный Кавказ "ахиллесовой пятой" России, пытаясь держать регион в зоне своих стратегических интересов, однако жители республики прекрасно понимают, чем руководствуется терроризм, добавил Калиматов, передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", сегодня утром в Карачаевске было совершено вооруженное нападение на полицейских – бандиты напали на несущий службу наряд полиции МО МВД России "Карачаевский". От полученных ранений двое пострадавших скончались на месте, третий был госпитализирован с пулевыми ранениями в медицинское учреждение. Нападавшие скрылись, похитив табельное оружие силовиков и боеприпасы.