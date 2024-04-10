В КЧР расстреляли наряд ППС

Два человека погибли и один ранен в результате нападения на пост ППС. По факту возбуждено уголовное дело.

Бандиты напали на правоохранителей в КЧР. В результате есть жертвы и пострадавший. Их табельное оружие было похищено. За жизнь раненого борются врачи.

"По данным следствия, 22 апреля неустановленное на данный момент лицо совершило нападение на несущий службу наряд полиции МО МВД России "Карачаевский". От полученных ранений двое пострадавших скончались на месте, третий потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение"

– пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители активно ищут бандитов.