Жители Дагестана готовили нападения на силовиков

Трех жителей Дагестана подозревают в терроризме. Они объединились в преступную группу, которая планировала нападения на силовиков. Возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба СУ СКР по Дагестану сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении трех дагестанцев, их подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании.

В 2021-2022 годах трех мужчин, пребывая в колонии, создали преступную группу. Оказавшись на свободе, они приобрели гранаты и взрывчатку.

Подозреваемые готовили нападения на силовиков. Помимо этого, один из боевиков уговаривал знакомого стать членом преступной группировки.

Все участники арестованы и находятся в СИЗО. Возбуждено уголовное дело, расследования продолжается.