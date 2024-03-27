Вестник Кавказа

Жители Дагестана готовили нападения на силовиков

Жители Дагестана готовили нападения на силовиков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Трех жителей Дагестана подозревают в терроризме. Они объединились в преступную группу, которая планировала нападения на силовиков. Возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба СУ СКР по Дагестану сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении трех дагестанцев, их подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании.

В 2021-2022 годах трех мужчин, пребывая в колонии, создали преступную группу. Оказавшись на свободе, они приобрели гранаты и взрывчатку.

Подозреваемые готовили нападения на силовиков. Помимо этого, один из боевиков уговаривал знакомого стать членом преступной группировки.

Все участники арестованы и находятся в СИЗО. Возбуждено уголовное дело, расследования продолжается.

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