Боевик из банды Хаттаба и Басаева пойман в Дагестане

В Дагестане задержали участника банды Хаттаба и Шамиля Басаева. Его обвиняют в нападении на псковских десантников в 2000 году. Мужчину отправили под стражу.

В Дагестане пойман житель села Байрамаул Хасавюртовского района Ислама Бациева, его подозревают в нападении на псковских десантников в 2000 году, пишет пресс-служба ЦОС ФСБ

В ходе совместной со Следственным комитетом РФ работы стало известно, что Бациев не понес уголовного наказания за участие в банде Шамиля Басаева и Хаттаба и нападении на российских солдат возле села Улус-Керт Шатойской района.

Суд отправил Бациева под стражу. Ему предъявят обвинение за бандитизм, вооруженный мятеж и посягательство на жизнь военнослужащего.

Напомним, боевики Бассаева и Хаттаба напали на российских военных в феврале 2000 года. Тогда погибли 84 солдат из 6-й роты десантников.