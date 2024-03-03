Участвовавшего в нападениях на полицейских мужчину ищут в Ингушетии

Сотрудники правоохранительных органов ищут мужчину, причастного к нападениям на полицейских. В МВД предупреждают, что он вооружен и представляет большую опасность.

В Ингушетии разыскивают подозреваемого в причастности к вооруженным нападениям на полицейских в марте и апреле 2023 года. Об этом рассказал в МВД республики.

"Разыскиваемый Адам Оздоев вооружен и очень опасен. При его участии совершено три нападения на полицейских, и есть угроза совершения иных преступлений террористической направленности"

– пресс-служба ведомства

МВД просит тех, кто знает хоть какую-то информацию о местонахождении 36-летнего мужчины, обращаться в ближайший полицейский отдел.

Ранее сообщалось, что в начале этого месяца в Карабулаке была ликвидирована группа боевиков, состоящая из шести человек. Их личности были предварительно установлены. Бандиты, являющиеся сторонниками террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ), были причастны к ряду терактов, в том числе к атаке на пост ДПС и убийству полицейских весной прошлого года. Главарь банды и двое других ее участников находились в федеральном розыске.