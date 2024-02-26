Группу боевиков ликвидировали во время КТО в Ингушетии

Режим КТО в Карабулаке действует со вчерашнего дня. Сотрудники силовых структур нейтрализовали бандитскую группу, потерь и пострадавших нет.

Силовые структуры Ингушетии ликвидировали в ходе КТО в Карабулаке группу боевиков из шести человек. Об этом сообщил информированный источник.

"По предварительным данным, в ходе боестолкновения ликвидированы шесть боевиков, их личности устанавливаются"

– представитель силовых структур

Ликвидацию террористов прокомментировали в Национальном антитеррористическом комитете. Там отметили, что во время КТО не пострадал ни один человек, передает РИА Новости.

На месте боестолкновения были обнаружены самодельное взрывное устройство, гранаты, оружие и боеприпасы.

В настоящее время проводятся следственные действия. Личности боевиков устанавливаются.

Что произошло?

Накануне вечером на четырех улицах Карабулака ввели режим КТО. Сообщалось, что в одном из жилых домов была найдена и заблокирована бандитская группа, планировавшая совершать различные террористические действия. В качестве меры предосторожности жителей соседних домов эвакуировали. Их разместили в здании школы.