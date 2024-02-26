Мужчину приговорили к колонии за подготовку теракта на Ставрополье

Ближайшие годы петербуржец должен будет провести в колонии строго режима. Его обвинили в попытке осуществить теракт в столице Ставрополья.

В Ростове-на-Дону вынесли приговор в отношении жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в попытке подготовить теракт в Ставропольском крае. Об этом рассказали в Южном окружном военном суде.

По данным следствия, мужчина решил совершить теракт в Ставрополе. С этой целью он прибыл в город в середине января 2023 года, но был задержан сотрудниками ФСБ.

По данному факту было заведено уголовное дело. Петербуржца приговорили к 4,5 годам колонии строгого режима.