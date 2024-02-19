Мужчину приговорили к длительному заключению за госизмену на Ставрополье

Житель Ставрополья может провести в заключении более 15 лет. Его обвинили в государственной измене.

В Ставропольском крае вынесли приговор в отношении местного жителя, подозреваемого в госизмене. Об этом рассказали в региональном управлении ФСБ.

Ставропольский краевой суд постановил, что ближайшие 17 лет мужчина должен будет провести в колонии особого режима.

"Приговор в законную силу не вступил"

– пресс-служба управления

Ранее мужчина был задержан сотрудники местного ФСБ. До суда его заключили под стражу.