Вестник Кавказа

Использование взрывчатки во время ссоры обернулось для жителя Ставрополья сроком

Использование взрывчатки во время ссоры обернулось для жителя Ставрополья сроком
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье завершили расследование по факту взрыва, который устроил во время ссоры один из местных жителей. Ближайшие 3,5 года он проведет в колонии.

В Ставропольском крае вынесли приговор в отношении мужчины, применившего взрывчатку во время ссоры. Об этом рассказали в СУ СКР по региону.

"Установлено, что утром 9 марта 2023 года на проезжей части автодороги около одного из магазинов города Изобильного, между осужденным и компанией мужчин произошел конфликт, в ходе которого мужчина активировал имеющееся при нем взрывное устройство"

– пресс-служба СУ СКР по региону

В результате инцидента получили различные травмы пять человек. Их доставили в больницу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Фигурант приговорен к колонии общего режима на 3,5 года. Ему также предстоит заплатить штраф.

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