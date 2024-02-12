Использование взрывчатки во время ссоры обернулось для жителя Ставрополья сроком

На Ставрополье завершили расследование по факту взрыва, который устроил во время ссоры один из местных жителей. Ближайшие 3,5 года он проведет в колонии.

В Ставропольском крае вынесли приговор в отношении мужчины, применившего взрывчатку во время ссоры. Об этом рассказали в СУ СКР по региону.

"Установлено, что утром 9 марта 2023 года на проезжей части автодороги около одного из магазинов города Изобильного, между осужденным и компанией мужчин произошел конфликт, в ходе которого мужчина активировал имеющееся при нем взрывное устройство" – пресс-служба СУ СКР по региону

В результате инцидента получили различные травмы пять человек. Их доставили в больницу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Фигурант приговорен к колонии общего режима на 3,5 года. Ему также предстоит заплатить штраф.